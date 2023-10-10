佐敦奪命工傷｜死者在出事地盤上班數天　家屬嚎哭妻兒失經濟支柱

佐敦渡華道4至8號消防局地盤今午（10日）的奪命工業意外，一名男電工疑從4至5米高墮下身亡。56歲死者蘇金順多名家屬事後趕至醫院了解，悲傷嚎哭，年邁母親哭至呼天搶地，不斷跺腳；胞弟則指兄長入行逾30年，是家中經濟支柱，遺下妻兒三母子。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文亦趕抵醫院協助，她指死者在出事地盤僅上班數日，要求承建商「精進」及勞工處徹查。



死者妻子（左）事後趕到醫院了解，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文（右）在場協助。（左朗星攝）

傍晚前後，死者多名家屬趕抵醫院認屍，當中包括死者母親、妻子、兩名兒子及多名長輩，眾人哭至呼天搶地，須互相攙扶，，有人不斷呼叫：「大舅父‥‥‥點解呀？」年邁母親更不斷跺腳，埸面令人心酸。

死者胞弟受訪時指，「我都唔清楚，只係收到電話，嚟到醫院都話搶救咗一段時間喇已經……」胞弟表示，死者任職電工30多年，是家中經濟支柱，但工作不太固定，「唔係經常有工開，之前有段時間冇工開，十零廿歲做到而家，直頭係啦（經濟支柱）！」他續指，大嫂任職清潔工人、兩侄兒均已投身社會，「讀完書出嚟做兼職，大仔做散工。」

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蕭倩文接觸死者家屬後，初步指死者懷疑在地盤拉電線期間從高處墮下身亡。事發後大判及二判均有派員到醫院了解。她引述死者家屬表示，死者從事電工超過30年，在涉事公司工作則一至兩年，但在今次的地盤僅上班數日。死者是家中經濟支柱，今日事故後，家屬趕到醫院了解，對突然失去家人感到非常傷心。

死者細仔趕到醫院了解。（左朗星攝）

現場消息稱，意外身亡的工人為兼職電工，在涉事地盤開工未夠一星期，事發時他在地盤地下大堂位置，乘電動升降台升到3米高的電線槽後，離開升降台，沿電線槽向橫爬了5至10米，之後意外墮下，當時他身上有安全帶，但暫未能確定安全帶是否有扣好，而工人的頭盔則遺留在電線槽上。

死者胞弟表示，死者從事電工逾30年，是家中經濟支柱，他突然離世遺下妻子和兩名兒子。（左朗星攝）

佐敦渡華道4至8號一個地盤發生奪命工業意外，一名男電工懷疑從高處墮下重創，送院後證實不治。（梁偉權攝）

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翻查資料，事發地盤為搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路，工程計劃編號「175BF」。建築署資料顯示，工程合約編號為「SSD510」，承建商精進建築有限公司，價值金額達7.97億元，預算工程費用高於5億元，項目包括11層消防大樓、消防局設施及員工康樂設施，以及現有廣東道消防局拆卸工程等。

該地盤於2021年時，曾因導致港鐵九龍站與奧運站之間的東涌線隧道出現沉降而需要停工；今年7月則被揭發有鋼筋外露，建築署其後證實，地盤直身柱頂部有鋼筋外露，已即時向承辦商發出書面警告，承辦商其後已完成修繕，項目預期於2023至2024年度竣工。