佐敦消防局工程被揭鋼筋外露　建築署向精進發書面警告後完成修繕

消防處一個位於佐敦的消防局工程地盤，近日被揭發出現鋼筋外露，施工質素備受關注。建築署今日（23日）證實，地盤直身柱頂部有鋼筋外露，已即時向承辦商發出書面警告，承辦商其後已完成修繕，項目預期於2023至2024年度竣工。



根據建築署資料，工程承建商為精進建築有限公司，合約價值7.9億元，項目曾於2021年因導致港鐵九龍站與奧運站之間的東涌線隧道出現沉降，而需要停工；「精進」早前被指，其港大建築地盤工程內有石屎疑現蜂窩現象。



佐敦渡華道消防局大樓工程被發現牆身石屎現「蜂窩狀」情況。（建築署圖片）

根據建築署網頁顯示，涉事工程位於佐敦渡華道，有關計劃是搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路，工程計劃編號「175BF」。

建築署資料指出，工程合約編號為「SSD510」，承建商精進建築有限公司，價值金額達7億9700萬元，預算工程費用高於5億元，項目包括11層消防大樓包括消防局設施及員工康樂設施及現有廣東道消防局拆卸工程等。

建築署：要求承辦商糾正 預期2023/24年度竣工

建築署回覆查詢表示，項目管理團隊一直嚴格監督工程質量，當發現有關地盤直身柱頂部出現鋼筋外露，已即時向承辦商發出書面警告，要求承辦商提交糾正方案予註冊結構工程師審批，以及加強地盤監督，防止同類型事件再次發生。

署方又指，承辦商已完成修繕該柱混凝土構件，駐地盤監督人員亦已驗收。項目仍然預期於2023至2024年度竣工。

翻查資料，工程於2021年時，因導致港鐵九龍站與奧運站之間的東涌線隧道出現沉降而需要停工；至於承建商精進建築有限公司，早前一個涉及香港大學「西高山校園重建計劃」的西苑重建項目，被指鋼筋外露出現蜂窩現象。