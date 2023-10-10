佐敦奪命工傷｜「精進」地盤意外3年半奪6命 工權會促勞工處徹查
撰文：凌逸德
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佐敦渡華道4至8號消防局地盤今午（10日）的奪命工業意外，男電工蘇金順疑從高處墮下身亡，遺下妻兒三母子。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文事後亦趕抵醫院協助，她指今次已是承建商「精進」在過去3年半內第四次奪命工業意外，要求精進檢視安全管理系統或制度是否出現問題；勞工處亦要徹查及交代事件。
蕭倩文對於「精進」地盤再次發生致命事故表示失望，她指連同今次事故，該公司旗下地盤過去3年半已發生最少4宗奪命工業意外，要求公司交代事件起因，以及必須認真檢討安全管理系統或制度是否出現問題。勞工處亦須徹查事件。
工權會同時在社交平台表示，連計今次慘劇，由2020年7月至今，涉事承建商「精進」已發生多宗奪命意外，合共釀成6人死亡。會方感到震怒和失望，要求「精進」嚴肅看待其地盤內接二連三的死亡事故，深刻檢討安全管理系統，做好安全措施；同時，勞工處必須深入調查事件，並向公眾交代。
▼ 近年涉及「精進」的奪命工業意外 ▼
2023年10月10日，佐敦渡華道4至8號消防局地盤，男電工蘇金順從高處墮下不治。
2022年12月14日，油塘東源街一地盤，55歲鐵器工人陸偉英被巨型工字鐵壓死。勞工處事後表示，會巡查「精進」位於全港的建築地盤，包括全方位檢視其安全工作系統。若發現有違例事項，定會依法處理。
2022年9月7日，安達臣道地盤一天秤倒塌，3死6傷。
2020年7月20日，九龍灣宏展街地盤，24歲男工人觸電死亡。
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