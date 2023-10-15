大閘蟹騙案｜多人疑向同一網店購蟹後無貨收　苦主於群組貼文控訴

每年大閘蟹當造，亦成為騙徒「搵食」契機！《香港01》接獲讀者報料，指向一間網上海鮮店匯款購買大閘蟹後，無蟹收兼被對方封鎖戶口，始知原來已有大批苦主「中招」，有人指已報警。據了解，facebook有兩個同名專頁，其中一間昨日（14日）曾澄清被人冒充，但有苦主質疑兩個專頁均由騙徒操控；有人亦疑為加強說服力，盜用其他蟹店地址，結果苦主取貨時才驚悉受騙。《香港01》正向警方查詢事件。



苦主質疑兩個專頁均是假的。（讀者提供）

其中一名苦主陳先生表示，早前經facebook廣告連結至一個售賣海鮮的專頁，今日（15日）下午透過即時訊息，以980元向該店購買了20隻五両大閘蟹公。他原想貨到付款，惟對方指「鮮活海鮮無做貨到付款」、並保證「每隻蟹都足秤、鮮活，死蟹無膏包賠」。

陳先生不虞有詐，惟匯款後遲遲未收到送貨通知，追問下隨即被對方封鎖戶口。他心感不妙，其後在網上得悉原來已有不少「蟹迷」中伏，有苦主於大閘蟹群組提醒其他市民。

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據了解，網上有兩個同名的facebook專頁，其中一間只有1千多人追蹤，最早的帖文為9月11日；另一間則有7千多人追蹤，僅兩日前才開始有帖文。較少人追蹤一間，昨日（14日）下午曾經發出澄清啟事，指「接到顧客反映，最近有人冒充我地行騙‥‥‥請勿上當受騙，我們已報警處理」，文中指另一個7千多人追蹤的專頁是假的。

據兩個專頁的資料可見，均有同一電話號碼，《香港01》記者多次致電，均為「關機」狀態。有苦主質疑，兩個專頁均是假的，疑由相同騙徙操控，令不少市民「傻傻分不清」真偽。