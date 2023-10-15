大閘蟹騙案｜疑被盜用地址令人「落搭」　蟹店東主：記住貨到付款

網上疑出現大閘蟹騙案，多人向同一間海鮮網店匯款購買大閘蟹後，不但無貨收，更被對方封鎖戶口，有人表示已報警求助。據了解，不法分子為加強說服力令市民「落搭」，盜用荃灣一間知名蟹店的地址混水摸魚。相關蟹店東主受訪時慨嘆「年年都有」，更稱過去一星期至少有10多名中伏市民「拎蟹」，抵埗一刻始知被騙，提醒市民「最緊要貨到付款同搵有門市嘅幫襯！」



騙徒疑盜用其他蟹店地址。（讀者提供）

據了解，騙徒向買家聲稱其門市位於荃灣沙咀道252至254號，但在買家追問為何店名不同時，便會將對方封鎖，更惡言相向指「收皮啦，扮鬼扮馬。」《香港01》記者根據地址親身追訪，發現上址確為一間知名蟹店，東主羅先生受訪時不以為然，指其店經常被人盜用地址行騙，但認為報警仍防不勝防，亦不擔心聲譽受損，故未有報警打算。

過去一星期，羅先生指已有10多人「拎蟹」，抵埗後發現店名有異，始驚悉中計，「拎咗我哋地址同名呃人，好多人過咗數落嚟攞蟹，500幾、千幾都有！」有些人較機警的市民則會先落舖視察，因而未有匯款或損失。

羅先生稱，相關專頁內的蟹價完全不合理，「可以30、40蚊隻五至六兩，冇可能咁平！冇可能做到嗰啲價！」有些受害人慘食「閉門羹」後唯有即場光顧，「有個女仔話應承晒朋友，咁咪即刻再買補飛囉！」羅先生表示，其店開業約10年，沙咀道分店開業僅數個月，同樣有做網上生意，更會親自送上門，提醒買家必須貨到付款，「唔好咁輕易網上畀錢，最緊要貨到付款同搵有門市嘅幫襯！」