德望學校現易服漢　校服商設買賣關卡　網上平台有人兜售女校校服

牛池灣德望學校（中學部）前日（16日）發生易服漢企圖偷拍事件，一名男子身穿德望校服裙匿藏在女廁，被女同學撞破後逃脫。校方事後發通告向家長交代事件。

今次疑人穿校服潛入學校，令人擔心不法之徒會著校服做不軌行為。今早（18日）記者向校服供應商了解情況，有經理表示現時售賣校服頗為嚴謹，除非家長帶子女來選購校服，否則會要求買家展示學生證；網購校服時亦需輸入指定密碼，難以「白撞」。經理坦言近期小紅書「帶壞風氣」，不少街客前來購買校服。雖然校服商設置關卡，但網上買賣平台卻如「無掩雞籠」，記者發現Carousell 有用戶長期兜售不同女校的校服，更標榜全新，買家要入手相當容易。



金綸服裝為多間中學提供訂製校服服務。

《香港01》記者今早到金綸服裝門市了解情況，該店為本港多間中學提供訂製校服服務，包括德望學校、拔萃書院、伊利沙伯中學等。門市經理表示，通常家長會帶同子女到場選購校服，否則職員有權向購買校服的人士要求展示學生證。他不諱言不時有人到門市白撞，當中有男有女，「打開門口做生意，有啲遊客行過參觀，我哋都唔可以趕人走㗎……小紅書嗰啲搞壞哂啲風氣」。

金綸服裝網頁說明選購程序，買家登記成用戶後，必須輸入學校密碼。

經理續指，在該店網購中學校服亦需要提供指定資料才可買校服，「唔係任何人都買得，要學生先知道啲密碼」。而金綸服裝的網頁說明選購程序，用戶要先登記成為用戶， 家長或學生需輸入家長及學生資料，包括學生姓名及班別，而且必須輸入學校密碼，並指密碼可參照學校每年派發的訂購校服通告，校外人如無密碼則無法購買校服。

雖然校服供應商設置「關卡」防止非學生購買校服，但記者在網上買賣平台Carosell 卻發現不少用戶在兜售全新或二手的女校校服。記者翻查賣家的紀錄，發現大多賣家只出售一至兩套二手校服，相信是畢業生賣舊校服；但亦有部分賣家長期售賣全新女校校服，包括德望學校、拔萃女書院、聖士提反女子中學校服等名校，介紹商品時更標榜「從未使用，包含原包裝或標籤」，售價由數百元至過千元不等，買家要購買校服並不困難。

有部分賣家長期售賣全新女校校服，包括德望學校、拔萃女書院、聖士提反女子中學校服等名校。

賣家介紹商品時更標榜「從未使用，包含原包裝或標籤」。