前區議員朱江瑋、楊彧及趙柱幫轉職保險經紀　涉虛報在職前入息

前區議員朱江瑋涉未註冊推銷強積金計劃案有最新進展。消息指，警方調查發現朱江瑋另涉一項「欺詐」罪，再拘捕朱江瑋及另外4名男子，分別涉嫌干犯「串謀欺詐」及「欺詐」罪，包括深水埗區議會前主席楊彧及前沙田博康邨區議員趙柱幫。



消息指，朱江瑋、楊彧及趙柱幫辭任區議員後，均轉行任職保險經紀，但警方發現三人在保險公司的入職申報紀錄作出虛假申報，包括虛報在職前的入息紀錄；另外兩名被捕姓李男子分別36歲及33歲，為兩兄弟，負責帶3名被捕前區議員加入保險團隊。據悉36歲兄長有刑事紀錄，曾涉向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為，以及管有兒童色情物品兩罪，被判罪成，即時入獄11個月；而33歲胞弟於今次欺詐案件中，涉嫌在入職前虛報沒有刑事紀錄。



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消息指，警方早前接獲投訴，指有人在社交平台和舉辦其他活動期間，在未有強積金中介人牌照下推銷強積金計劃。警方經調查後，周二（17日）在沙田區拘捕46歲前油尖旺區議員朱江瑋，涉嫌違反香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》第34L條「對進行受規管活動等的禁止」罪，進一步調查後發現朱江瑋另涉一項「欺詐」罪。朱江瑋現時已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

深水埗刑事部繼續跟進事件，並於昨日及今日在長沙灣區再拘捕4名男子（兩名姓李、一名姓楊及一名姓趙），年齡介乎31至38歲，分別牽涉「串謀欺詐」及「欺詐」罪。警方亦根據法庭手令，搜查被捕人的住所及辦公地點，檢獲相關文件及電子通訊工具。被捕人現正扣查，警方調查仍在繼續，不排除會有更多人被捕。