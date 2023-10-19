尖沙咀斬人｜藥房一筆過繳保護費　疑新義安「盧賢」收唔到錢鬧事

尖沙咀重慶大廈地下一間藥房被收陀地，支付一筆過7萬元的保護費，惟本周日（15日）夥計下班收舖時仍遭人襲擊受傷，負責人早前受訪時曾嘆﹕「點知我哋錢畀咗，人都係照樣俾人打！」。案件更多內情曝光，消息指，該藥房新開張不久後，活躍於尖沙咀區的黑幫新義安小頭目「盧賢」已派人收陀地，雙方就金額等爭論一段時間，其間藥房多次被人搗亂，只好找來其他幫派人士幫忙「講數」，最終談妥一筆過繳付7萬元便可了事，惟藥房向「盧賢」手下付錢後，有人聲稱沒收到款項，再派人馬到店舖鬧事傷人，暫未知是否有人「落格」。



消息稱，收陀地者為黑幫新義安小頭目，綽號「盧賢」，活躍尖沙咀區。翻查資料，33歲的盧賢近期風頭甚盛，牽涉不少江湖事件。其中，今年4月，中環蘭桂坊一間酒吧發生大混戰，他有份參與打鬥被捕；今年5月，他在尖東加連威老道被刀手斬傷四肢，傷勢嚴重。

10月15日凌晨0時許，尖沙咀近重慶大廈外發生傷人案，傷者頭部受傷，倒地不起，有途人見狀上前為其止血。（讀者提供）

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據悉，涉事藥房3個月前新開張，當時盧賢已到店舖收陀地，要求對方每個月支付約3萬元。藥房拒絕要求，其間盧賢曾多次派人滋事，最終藥房找來另一幫派人士幫忙「講數」，最終雙方達成共識，一次過支付一筆7萬元保護費，藥房負責人遂向盧賢的手下付錢。然而，有人聲稱沒收到款項，並派人在周日（15日）凌晨0時，伏擊3名收舖離開的藥房職員，導致兩人受傷。消息指，不排除有人收錢後「穿櫃桶底」。

案件交由油尖警區反三合會行動組人員接手調查，並於16日至昨日（18日）在尖沙咀及東區，拘捕8名本地男子，年齡介乎19至40歲，涉嫌傷人，部分被捕人涉嫌為三合會的骨幹成員。其中5名被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到，其餘被捕人現正被扣留調查。據悉，警方仍正在追緝案中主腦歸案。

▼盧賢今年5月於尖東遇襲▼

