單車節2023選手撞雪糕筒釀大炒車片段曝光　觀眾驚呼：嘩！大鑊！

疫後復常的首個單車節今日（22日）清晨開鑼，男子組公路繞圈賽發生意外，釀成至少11人受傷。多名目擊者表示，肇因是選手撞雪糕筒再反彈路面，造成連環相撞。意外一刻影片曝光，可見選手被逼迫至賽道右方，右方是雪糕筒分隔線，他撞到雪糕筒後衝前3米，跌坐路中心，以手掩頭。從後而至的單車群，部分參賽者閃避不及自炒，有人減速避開時飛出車，身壓向已跌坐在地的選手。旁邊觀眾目擊意外後驚呼：「嘩！大鑊！」



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事發於今日（22日）上午11時許，環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽男子公路組香港站賽事中，一名選手據報撞到雪糕筒倒地，然後釀成11人受傷大炒車事故。撞雪糕筒選手的隊友表示，事主當時靠右行，落斜、落直路時，被其他參賽者推擠至賽道旁的雪糕筒。

意外一刻影片曝光，可見事主撞到雪糕筒後倒地滑行衝前3米，跌坐地上，以手掩頭。從後而至的單車群，部分參賽者閃避不及自炒，有人減速避開時飛出車身壓向已跌坐在地的選手。旁邊觀眾目擊意外後驚呼：「嘩！大鑊！」

意外釀成11人受傷，其中一名傷者在醫院分析意外原因表示，落斜後，「大家一定係揸得好快」，而路段三線轉兩線「都有少少窄」，而且賽事比較多人，大家只是膊頭對膊頭的距離，「百幾人呢個速度下收窄好容易有意外。」他建議主辦方可以遲少少縮線道，或者減少縮窄的幅度。

大會宣布，受意外影響，「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站) – 女子公路組」會由兩圈變為一圈。