有片｜裸男大鬧深水埗荔枝角道遭撳地制服　登救護車突昏迷送院亡

昨午（6日）有裸男大鬧深水埗街頭，一名男子在荔枝角道赤裸遊蕩奔走，更一度「瞓馬路」滾地，數名警員趕抵將其制服並安排送院。惟涉事裸男登上救護車後，突然昏迷，送明愛醫院搶救後，證實不治，死因有待驗屍後確定。



一名裸體男子在荔枝角道街頭遊蕩，一度坐在店舖外。（網上片段截圖）

從網上片段見到，涉事男子全身赤裸，一度在行人路上大叫及奔跑，途人見狀避之則吉，更有等巴士的市民為避開裸男而走出馬路。裸男又曾坐在店舖門外扭動身體，其後又「大字形」躺在馬路上。警員接報到場後，着裸男返回行人路，又有便衣警拿來黑膠袋，打算讓他遮蔽身體，惟裸男見警員行近即「彈起」避開，但他最終被警員制服按在地上。

一名裸體男子在荔枝角道街頭遊蕩，一度舉手大叫。（網上片段截圖）

警方表示，昨午約2時57分接獲途人報案，指發現一名男子身穿內衣褲，在荔枝角道一帶走來走去，其後再有人報案指發現裸男。警員接報到場後，在荔枝角道338號附近尋獲30歲姓陳男事主，當時他正向長沙灣方向行走，並曾赤裸躺在地上，且情緒激動胡言亂語，更想衝出馬路。

警員其後制服陳男，將他送上救護車，惟他在車上陷入昏迷，送到明愛醫院後證實不治，死因有待驗屍後確定。據了解，陳男生前有精神病紀錄。案件起初列作「發現精神紊亂人士」，其後改列「送院時死亡」。