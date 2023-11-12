1991深水埗錶行劫殺案｜省港旗兵槍斃職員　一內地漢潛逃32年落網

32年前深水埗一案槍殺劫案出現突破性進展！1991年北河街一間鐘錶行遭3名「省港旗兵」悍匪持械行劫，賊人空手而回，劫案以血腥收場，一名職員被開槍轟斃。案發後3名疑犯一直逍遙法外，警方在場檢獲一名內地男子的指模及DNA，鎖定其身份姓名，惜多年來亦只聞通緝聲，未能將其繩之於法。及至昨日（11日），有人從內地來港旅遊，被揭發在通緝名單上，即時將他拘捕，經查驗後指模及DNA亦與該名內地疑犯吻合，以涉嫌「謀殺」將他拘捕。西九總區重案組現正調查他在劫案中的角色。



劫殺案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

消息稱，潛逃32年落網的疑犯現年59歲，為深圳寶安人，於當地工廠工作；他亦有販毒前科，早年在內地被判監7年，直至去年獲釋。今次案件出現突破性發展，源於涉案男子昨日（11 日）乘搭掛有中港車牌的七人車經深圳灣入境來港。警方發現他被列入通緝名單上，遂將他拘捕，證實其指模與當年的疑犯吻合，再進行DNA化驗亦證實吻合。

據了解，1991年6月9日，疑犯偕兩名同黨持械打劫深水埗北河街1A號鐘錶行，惟過程未能打開飾櫃，最終空手而回，但有人卻開槍射殺一名職員。警方事後在場蒐證，檢取指模及DNA，證實屬於一名內地男子，其後通報內地展開通緝，但多年來無功而返。