1991深水埗錶行劫殺案｜匪徒疑玻璃刮傷　染血T恤DNA與被捕人吻合

32年前深水埗一宗槍殺劫案有突破性進展，案中一名二手錶行職員被開槍轟斃。潛逃的一名59歲內地男子上周六（11日）入境香港時，被揭發在通緝名單上及被捕。西九龍總區重案組現正調查他在劫案中的角色，以及案中另外2名同黨的身分。西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫於今日（13日）上午交代案情，指案發時匪徒相信被玻璃刮傷。警方其後在賊車上檢獲染血T恤，亦在劫案現場檢取指模，經政府化驗師人員全力協助、迅速檢驗後，證實DNA及指模屬於被捕男子。被捕男子今早已被落案起訴一項謀殺及企圖搶劫罪，案件於今日下午在九龍城裁判法院提堂。



鍾雅倫強調，「牽涉嚴重、兇殘案件，無論啲疑犯走到幾遠都好、匿得幾埋都好，我哋都唔會放棄追查，直至正義得到彰顯」。



案發現場為深水埗北河街1A號一間名為「信發」的商行，專營二手錶及金飾。（警方圖片）

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警方於記者會上，展示警方當年於涉案賊車上檢獲的兩個車牌，以及染有小量已乾涸血漬的T恤，同時亦展示了3張案發現場的照片。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫指出，1991年6月9日，有3名男子手持一把黑色曲尺手槍及鐵鎚，進入一間位於深水埗北河街的售賣二手金飾及手錶舖頭進行打劫。持槍匪徒向當時56歲的錶行職員頭部開一槍，他送院證實死亡。其餘兩名男子企圖用鐵鎚扑碎玻璃櫃但不成功。其中一名匪徒相信被玻璃刮傷。事敗後，3人登上一輛紅色私家車逃離現場。事件中，店舖沒有被劫去任何物件。其後，由於交通阻塞，3名賊人棄車逃去，並在車上留下一件染血T恤。

內地漢持旅遊簽證入境被捕 暫否認犯案

西九龍總區重案組多年來一直積極調查案件，經抽絲剝繭調查以及近期情報搜集後，於2021年成功鎖定其中一名匪徒的身份，得知為一名內地男子，並將他放入通緝名單。由於他是內地居民，故香港警方有與內地公安溝通及尋求協助，惟拘捕上有困難，直至前日（11日）上午，該名男子以兩星期旅遊簽證，偕親戚由深圳灣口岸準備入境，隨即被警方拘捕。被捕男子姓文，59歲，現報稱內地工廠職員，據悉他被捕後否認犯案。

由於案件嚴重，政府化驗所一直保存有案件的DNA，追查上亦不會有限期。警方迅速請求政府化驗所鑒證專家，協助警方作進一步鑑證及搜證工作。警方亦得到政府化驗所全力協助，昨日政府化驗所人員迅速檢驗後，證實染血T恤上DNA屬於被捕男子，其手指模亦跟劫案現場發現指模相同。

警方相信他有份犯案 正調查案中角色

警方指被捕男子發現他多年來不曾透過正途進入香港，但警方相信他為案中匪徒之一，惟案中角色有待調查，包括他是否持槍匪徒，但由於相信他共同犯案，故警方今早已向其落案起訴一項謀殺及企圖搶劫罪，案件於今日下午在九龍城裁判法院提堂。警方重申，對於嚴重案件，不論事隔多久、匪徒逃至什麼地方，警方都會鍥而不捨追查，並將其繩之於法。

鍾雅倫表示，警方昨日有主動死者家屬交代事件，遺孀對事件感到欣慰，感謝警方多年來沒有放棄，成功為亡夫尋回公道，而警方多年來一直有與案中證人保持聯絡，他們對案件記憶猶新，相信舉證上不會有太大問題。

鍾雅倫強調﹕「牽涉嚴重、兇殘案件，無論啲疑犯走到幾遠都好、匿得幾埋都好，我哋都唔會放棄追查，直至正義得到彰顯」。（馬耀文攝）

劫殺案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

事發於1991年6月9日約11時20分，警方接報指，有疑犯偕兩名同黨持械闖入北河街1A號二手鐘錶店「信發商行」行劫，惟過程未能打開飾櫃，最終空手而回；期間一名男職員拖延時間觸怒匪徒，遭開槍轟向太陽穴，頭部受傷昏迷，被送往明愛醫院治理，其後轉送廣華醫院，於同日晚上約9時20分被證實死亡。32年來，3名疑犯一直逍遙法外，警方當時在場檢獲可疑指模及DNA，懷疑是疑匪所有，但一直未能將其緝捕歸案。直至兩年前，負責案件的西九龍總區重案組發現新線索，經情報搜集後，鎖定涉案疑犯身分姓名，隨即通報內地公安並展開通緝，最終在上周六成功拘捕。

消息稱，潛逃32年落網的疑犯姓文，現年59歲，為深圳寶安人，於當地工廠工作；他亦有販毒前科，早年在內地被判監7年，直至去年獲釋。昨（12日）晚警方將疑犯押離西九龍總區警察總部，並押往長沙灣警署扣留調查。

疑犯前日（11 日）與表哥等親戚租乘中港車牌「白牌車」，從內地來港，準備出席叔父喪禮後再留港旅遊。警方發現他被列入通緝名單上，即時將他扣查，盤問下有人否認犯案，惟經查驗後，其指模及DNA亦與當年案發現場蒐集到的吻合，遂以涉嫌「謀殺」及「行劫」將他拘捕。

此案當年轟動全港，錶行警鐘失靈、男職員拖延時間，以致劫殺變命案，血腥作結。值得一提的是，同日賊王葉繼歡與其黨羽持AK-47連劫觀塘物華街5間金舖，警匪激烈槍戰駁火逾50槍，賊黨槍傷一名的士司機，最後掠去1,000萬元珠寶金飾。

警方呼籲任何人如目睹案件或有資料提供，請致電3661 8281或9702 9757與調查人員聯絡。