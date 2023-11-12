1991深水埗錶行劫殺案｜職員拖時間遭槍殺　同日葉繼歡械劫5金舖

32年前深水埗北河街一間鐘錶行，遭3名「省港旗兵」悍匪持械行劫，賊人一無所獲，更開槍撃斃一名男職員。3名劫匪一直逍遙法外，直至昨日（11日）一名內地男疑犯入境落網。此案當年轟動全港，錶行警鐘失靈、男職員拖延時間，以致劫殺變命案，血腥作結。值得一提的是，同日賊王葉繼歡與其黨羽持AK-47連劫觀塘物華街5間金舖，警匪激烈槍戰駁火逾50槍，賊黨槍傷一名的士司機，最後掠去1,000萬元珠寶金飾。



劫殺案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

案發現場當年為北河街1A號二手鐘錶店「信發商行」，現時上址已清拆改建為私人住宅。根據當年傳媒報道，1991年6月9日，3名持槍悍匪闖入行劫，一人在門外把風，另兩人則假扮顧客「光顧」。事發時店內分別有羅姓東主、東主母親及兩名任職員的鄭姓兄弟，鄭弟鄭啟林（案發時52歲）坐在近門的錶櫃處。

當時兩賊入店後，持槍指嚇着鄭弟開櫃。在賬房的東主欲按舖內警鐘求救，詎料千鈞一髮之際警鐘失靈，只好暗中登上樓梯，按動閣樓的警鐘；而鄭弟則向劫匪稱，店內並無貴重物品，藉此拖延時間，惟舉動卻被槍匪發現，同時警鐘大鳴，有人盛怒之下開槍轟向鄭弟的太陽穴，最終他送院後慘死。

劫匪見事敗逃走，其間又再開一槍撃中錶行玻璃櫃，企圖阻嚇追兵；繼而登上停泊於門外的紅色賊車，向大角咀方向逃去，後來在通州街及界限街交界遇上塞車，棄車逃遁。警方截獲涉案賊車，車上發現一件染血衣物，並證實賊車於日前被人報失。直至當晚10時，警方在南昌街一天橋底再檢獲一把「黑星」手槍，相信與劫案有關。

當日除了北河街劫殺案，賊王葉繼歡亦與其黨羽，身穿避彈衣及手持AK-47自動步槍和多支手槍，連環打劫物華街5間金鋪，期間與在場警員爆發激烈槍戰，雙方駁火超過50多槍，最後掠去近1,000萬元珠寶金飾，並登上賊車逃走。其後，賊車遇的士阻去路，匪徒向的士開槍傷及一名的士司機；然後匪徒再截劫一架小巴，最後駕駛小巴逃至九龍城棄車，逃去無蹤。