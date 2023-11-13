1991深水埗錶行劫殺案｜警2年前鎖定身分　疑匪赴港奔喪旅遊被捕

32年前深水埗一案槍殺劫案出現突破性進展，一名職員被開槍轟斃，而3名疑犯一直逍遙法外，警方當時在場檢獲可疑指模及DNA，懷疑是疑匪所有，但一直未能將其緝捕歸案。直至兩年前，負責案件的西九龍總區重案組發現新線索，經情報搜集後，鎖定涉案疑犯身分姓名，隨即通報內地公安並展開通緝。及至上周六（11日），有人與表哥等親戚租乘中港車牌「白牌車」，從內地來港，準備出席叔父喪禮後再留港旅遊，結果入境時被揭發在通緝名單上，警方即時將他扣查，盤問下有人否認犯案，惟經查驗後，其指模及DNA亦與當年案發現場蒐集到的吻合，遂以涉嫌「謀殺」將他拘捕。西九總區重案組現正調查他在劫案中的角色，以及案中另外2名同黨的身分。



劫殺案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

消息稱，潛逃32年落網的疑犯現年59歲，為深圳寶安人，於當地工廠工作；他亦有販毒前科，早年在內地被判監7年，直至去年獲釋。今次案件出現突破性發展，源於涉案男子昨日（11 日）乘搭掛有中港車牌的七人車經深圳灣入境來港。警方發現他被列入通緝名單上，遂將他拘捕，證實其指模與當年的疑犯吻合，再進行DNA化驗亦證實吻合。

據了解，1991年6月9日，疑犯偕兩名同黨持械打劫深水埗北河街1A號鐘錶行，惟過程未能打開飾櫃，最終空手而回，但有人卻開槍射殺一名職員。警方事後在場蒐證，檢取指模及DNA，但一直未能鎖定疑犯身分。直至兩年前，警方調查後懷疑一名內地男子涉案，其後通報內地並展開通緝，最終在上周六成功拘捕。