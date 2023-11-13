1991深水埗錶行劫殺｜鄰舖職員憶警查案　錶行劫後1年結業至收地

1991年深水埗發生一死槍殺劫案，潛逃的一名59歲內地男子上周六（11日）入境香港時，被揭發在通緝名單上，警方將他拘捕及落案暫控一項「謀殺」及一項「企圖行劫」罪。32年前的二手錶行，現已收地重建成高聳住宅，人面全非。劫案發生前約6年入職汽車胎舖，如今已經一頭白髮的黃先生，32年前劫案當日情況，以及之後海壇街的變遷仍歷歷在目。他回憶涉案二手錶行，案發後一年仍有營運，但一天突然關門，沒有頂手、沒有賣舖，一直丟空至早年收地起樓，多年陰霾才告一段落。



劫案前約6年入職汽車胎舖，如今已經一頭白髮的黃先生，32年來劫案後海壇街的變遷仍然歷歷在目。他回憶涉案二手錶行，案發後一年仍有營運，但一天突然關門，沒有頂手、沒有賣舖，直至早年收地起樓，多年陰霾才告一段落。（蔡正邦攝）

1991年6月9日，3名匪徒手持一把曲尺手槍，闖入北河街1A號二手金飾及鐘錶店「信發商行」行劫，惟過程未能打開飾櫃，最終空手而回。持槍男子向當時56歲錶行職員頭部開槍，職員送院後不治。事隔32年，潛逃的一名59歲內地男子上周六（11日）入境香港時被捕。

任職汽車胎舖的黃先生，在劫案前6年左右入職，如今已經白髮蒼蒼。他憶述當時警員掩至海壇街，涉案二手錶行內裡情況雖非即時可知，但事件轟動街坊都在報章上了解到詳情。黃先生指二手錶行在案發後一年仍有營運，但之後未有再開門，他估計「（錶行太子爺）都冇心機啦，發生咁多事，都冇心機做啦，咪唔做囉。」

不過隨後幾十年舖位沒有頂手出租，也沒有出售，據黃先生觀察：「冇頂過俾人做，冇人開過檔啦。」直至早年收地起樓，原址重建成高聳住宅及休憩處。

涉事二手錶行的歷史已不可究，黃先生指「北河街碼頭（深水埗碼頭）仲喺度，佢已經喺度。」專門售賣價值不菲的二手錶，「當舖嘢，貴嘅多啲平嘅少啲，全部賣靚嘢㗎。」他形容「當時治安都屬於差，但搶嘢少啲。」

劫殺案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

事發於1991年6月9日，疑犯偕兩名同黨持械闖入北河街1A號二手鐘錶店「信發商行」行劫，惟過程未能打開飾櫃，最終空手而回；期間一名男職員拖延時間觸怒匪徒，遭開槍轟向太陽穴，送院後不治。32年來，3名疑犯一直逍遙法外，警方當時在場檢獲可疑指模及DNA，懷疑是疑匪所有，但一直未能將其緝捕歸案。直至兩年前，負責案件的西九龍總區重案組發現新線索，經情報搜集後，鎖定涉案疑犯身分姓名，隨即通報內地公安並展開通緝，最終在上周六成功拘捕。

此案當年轟動全港，錶行警鐘失靈、男職員拖延時間，以致劫殺變命案，血腥作結。值得一提的是，同日賊王葉繼歡與其黨羽持AK-47連劫觀塘物華街5間金舖，警匪激烈槍戰駁火逾50槍，賊黨槍傷一名的士司機，最後掠去1,000萬元珠寶金飾。