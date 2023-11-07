人蛇潮｜粵港聯手打擊水路偷渡　三日拘127人

鑑於近日「人蛇潮」猖獗，入境處聯同警方及廣東省公安機關，過去三日（4至6日）展開代號「獴獵-3」粵港聯合執法行動，打擊非華裔非法入境人士。行動中，人員巡查全港非法入境者的匿藏黑點，同時入境處亦展開反非法勞工行動；水警總區及內地執法機關則加強海上聯合巡航，截查可疑船隻以堵截人蛇從水路偷渡。粵港兩地合共拘捕127人。



飛行服務隊直升機將人蛇從孤島上吊起。

香港行動中，入境處及警方突擊搜查超過218個目標地點，截查60艘可疑船隻及990名可疑人士，當中檢獲兩艘快艇，合共拘捕70人。被捕人士當中，兩名23及28歲內地男子及一名29歲持擔保書（俗稱「行街紙」）印度籍男子，涉嫌「協助及教唆他人非法入境及留在香港」；22名男子涉嫌「非法入境」，包括兩名內地居民、9名孟加拉籍、7名巴基斯坦籍、3名印度籍及一名越南籍人士，年齡介乎22至56歲。

此外，1男4女（38至59歲）內地居民及6男25女非華裔人士（23至50歲），在反非法勞工行動中被捕，分別涉嫌「違反擔保書條件」、「從事非法工作」、「逾期逗留等罪行」，當中包括7名持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）人士。入境處亦拘捕8男1女（36至79歲）涉嫌聘用非法勞工的僱主。

至於內地方面，廣東省公安機關共拘捕57人，包括7名蛇頭、50名意圖偷渡來港的非華裔人士，當中35人為孟加拉籍、12人為巴基斯坦籍、3人為印度籍。

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入境處發言人強調，根據《入境條例》，「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」及「協助未獲授權進境者留下」均屬嚴重罪行，違者一經定罪，最高可分別被判罰款500萬元及監禁14年，以及被判罰款50萬及監禁10年。入境處與警務處會繼續與相關部門合作，加強執法並採取聯合行動，以打擊非法入境活動。」

入境處續指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年；協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

處方警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

另外，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。