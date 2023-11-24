山頂奪命工傷｜發展局規管涉事承建商　暫停其工務工程投標資格

山頂普樂道昨日（23日）發生致命工業意外，一名44歲男工人遭倒駛挖掘機撞倒，腳部重創送院不治。今日（24日）下午，發展局指涉事承建商是局方「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，昨晚已向承建商發通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。

勞工處昨晚亦表示高度關注是次意外，除派員到現場調查外，亦向承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該地盤操作所有挖掘機，直至處方信納承建商已採取措施消除相關危害才可復工。



普樂道發生工業意外一名男工受傷送院，警方在場調查。（鄭嘉惠攝）

發展局今日表示，政府十分重視工地安全，因應昨日在山頂一個私人項目工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商競投工務工程的資格。

發展局指出，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商。局方昨晚已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程地盤平整類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。

政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。

涉事承辨商為「一鳴建築機械工程有限公司」，記者翻查發展局「認可公共工程承建商名册」，發現該公司可競投建築、道路及渠務及地盤平整等工程類別及組別的公共工程合約，但現時發展局網頁上已標明取消了一鳴建築就地盤平整的投標資格。