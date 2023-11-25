網媒「蛋蛋俱樂部」台長旺角遇襲　遭2非華裔男子斬傷　腳部流血

旺角發生傷人案，今晚（25日）6時42分，警方接獲一名男子報案，指自己在旺角亞皆老街與彌敦道交界街頭被兩名非華裔男子斬傷，救援人員趕至，發現事主腳部受傷，他清醒被送往廣華醫院治理。傷者為網媒「蛋蛋俱樂部」台長梁志恒，「蛋蛋俱樂部」facebook亦發帖指「皮蛋旺角俾人斬左（咗）兩刀」，並貼出傷勢照片。

梁志恒事後受訪時表示，他於事發前曾進行直播，及後在亞皆老街與彌敦道界恒生銀行對開坐下休息及打機，突然有人拍其身體，「我以為我個friend拍我咋，點知原來唔係」，他見到兩名南亞裔男子跑近，「兩個人拍完我就即刻走」，他隨即發現其中一人持刀並向其左腳腳腕斬了兩刀。

梁志恒驚覺自己中刀受傷，「跟住我隻腳就流晒血攤咗喺度，啲市民見到就報警囉」。他送院後接受醫生檢查，相信未有傷及筋骨，待兩處傷口縫針後便可出院。他又稱自己早前曾被人跟蹤，懷疑今次遇襲是與採訪工作有關。



警員在斬人案現場調查。（陳浩然攝）

警方表示，36歲姓梁男傷者在彌敦道677號對開，兩名男子走近他，以長約30厘米的生果刀施襲後，向太子方向逃去，警方正追緝兩名疑犯，相信他們在案發時戴白色口罩及穿黑衣。

（「蛋蛋俱樂部」fb截圖）

翻查資料，梁志恒今年7月30日亦曾受襲，當日下午他在荃灣進行網上直播期間，網名「劉馬車」的網紅劉駿軒現身，並涉嫌揮拳襲擊梁志恒，梁臉及鼻受傷送院，劉馬車其後亦有報案，並進行網上直播稱要「向港人道歉」及會就案件自首。劉馬車就該案被控以一項襲擊致造成身體傷害罪，認罪被判囚6周，並要就梁的眼鏡損毀賠償1,100元。