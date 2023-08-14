劉馬車拳打網紅　求情指對方是人渣　官斥劉非單方受欺凌囚6周

網絡紅人「劉馬車」劉駿軒涉在網上造謠，指網媒「蛋蛋俱樂部」台長梁志恒曾與13歲少女非法性交，其後又相約梁稱欲當面道歉，赴會後卻突向梁揮拳數秒。他早前承認襲擊致造成身體傷害罪，求情稱長期受到梁攻擊和挑釁，形容對方是人格卑劣的人渣。案件今（14日）於西九龍法院判刑，劉被判囚6星期。



裁判官判刑時指，劉應明知梁會作挑釁行為，仍然冒險邀約梁見面，劉需對招致的後果負上責任，而二人碰面時梁亦有嘲諷他，並說：「夠膽郁手。」容易令人萌念動武。但考慮到雙方素有積怨，劉並非單方面飽受欺凌的一方，其暴力程席亦不輕，故需判囚。



「劉馬車」襲擊事主梁志恒後出片稱會自首。(詳看下圖)

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劉有三項案底其中一項與暴力有關

被告劉駿軒（27歲），YouTube 影片創作者，承認於2023年7月30日，在荃灣禾笛街近荃新天地一期地下一店外襲擊梁志恒，對梁造成身體傷害。庭上透露，劉過往有三次案底，其中一次與暴力相關，本案發生時，他亦涉及一宗非禮案，正在警方保釋候查期間。

梁亦曾多番作挑釁劉的行為

裁判官判刑時引述辯方求情，指事主梁志恒案發前不斷透過網上平台攻擊和挑釁劉，包括報道其負面新聞，梁甚至表明報道劉可增平台流量，更揚言要採訪劉的雙親。儘管劉要求梁不要再騷擾他，梁依然拒絕。當日二人見面時，梁再次直播，並嘲劉：「夠膽郁手。」劉忍無可忍下才出手。

劉非單方面飽受欺凌

裁判官另引述劉的求情信，劉在信中花了大量篇幅形容梁人格卑劣、是「人渣」等，強調對方鍥而不捨地攻擊他，迫使劉發布梁非法性交一事反擊。但裁判官認為，劉並非坐以待斃，即使他受到梁長期攻擊，本案很大程度是由雙方互有來往的攻擊而衍生，劉不是單方面飽受欺凌的一方。

劉動武方式是要盡情發洩

裁判官續指，劉面對過往與梁的差劣交手經歷，明知梁人格差劣，對方會在碰面時重施故技進行直播，並展開新一輪挑釁等亦屬意料之中，但劉依然冒險主動約梁見面，他亦需為事件招致的後果負上責任。而且劉當時動武方式，顯然是要盡情發洩，向梁徹底教訓及懲戒一頓，其暴力程度不低，而梁的傷勢不輕。

梁亦有作出挑釁行為

裁判官認為，沒有證據顯示劉早有預謀要施襲，雖然劉心知肚明會受梁挑釁，但畢竟梁當時突然挑釁，令人容易萌念動武，故會就此調低刑期。針對辯方強調劉即日自首，裁判官反駁指劉有點名氣，事發後躲藏反而會令自己承受更大壓力，自首是選項不多之下的上策，因此不會就此額外減刑，最終判他入獄6周。

案情指，劉於案發前一天在YouTube上傳短片，抹黑事主梁志恒，指梁於2019年暴動期間曾與未成年少女性交，梁否認其事。翌日，劉相約梁在荃新天地見面，聲稱要向他道歉。當晚雙方碰面時，劉情緒激動，並持續拳打梁約6秒後離開，後又截返拳打梁約4秒，導致梁受傷及眼鏡損壞。劉之後逃離現場，梁送院接受治理，臉部和鼻有擦傷，肩膀有抓傷。一小時多後，劉到警署自首，警誡下承認一時衝動犯案。

案件編號：WKCC 3267/ 2023