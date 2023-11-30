《培生擂台》記者會後劉馬車被警方拘捕　消息：疑涉摸13歲女大腿

網絡紅人、自稱「劉馬車」的劉駿軒被警方帶走。他今日（30日）於金鐘統一中心出席《培生擂台: 無敵盃》記者會後，在傍晚6時10分離開大廈時，被警方帶上警車，暫未知他能否出席明日的比賽。消息稱，他被警方拘捕，懷疑於昨日（29日）在天水圍一宗非禮案件有關。劉馬車已非首次捲入風化案，今年4月他亦涉嫌於天水圍非禮三名未成年女子，他其後承認3項非禮罪，被判囚5周。

據悉，昨日的非禮案中，一名13歲女童於運動場內跑步期間，一名陌生男子上前問路，其間女童被對方用手觸碰大腿數秒。警方接報調查後，鎖定劉與案有關，並於今日趁他出席記者會時守候，待他現身時，即將其拘捕。



警方表示，昨日（29日）接獲一名13歲女童報案，指晚上約6時在天水圍一運動場懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。警方高度重視性暴力罪行，尤其是牽涉未成年少女的案件。案件交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。

人員經深入調查後，今日（30日）晚上約6時在中區金鐘道拘捕一名27歲本地男子，涉嫌「非禮」。被捕男子現正被扣留調查。

警方提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第122條，「非禮」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。警方高度重視性暴力罪行，並會調配軍裝及便裝警員作高調巡邏，呼籲市民切勿以身試法。

劉馬車是非不絕，多次捲入官非，非禮事件亦不是首次發生。今年7月30日，他於網上詆毁網台記者，指對方稱他與一名未成年少女發生性行為。他其後主動聯絡網台記者見面道歉。惟當日兩人在荃灣荃新天地外見面時，劉馬車襲擊該名記者，事後到天水圍警署自首被捕。他其後承認一項襲擊致造成身體傷害罪、被判囚6星期，另須向事主賠償眼鏡費用 1,100 元。

今年4月26日，他亦涉嫌於天水圍非禮三名未成年女子，被控3項非禮罪。案情指，他在天水圍天福路港鐵站的扶手電梯非禮女子X；以及於天水圍站月台，往元朗方向非禮女子Y。此外，他亦被控於同月28日，於天水圍天恩路12號一間酒店的地下咖啡店，非禮女子Z。三名事主年齡介乎13至14歲。他其後承認 3 項非禮罪，被判囚 5 周。

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由鍾培生主辦的《培生擂台無敵盃2023》將於明日（12月1日）在灣仔修頓球場舉行，並於今日在金鐘統一中心舉行過磅儀式記者會。鍾培生表示希望為香港人提供「合法合理的情緒抒發渠道」，並支持本地製作團隊。主辦方從700名來自中、港、台等地的拳手當中，揀選90人參與海選，最終挑選12組共24位「戰士」參與賽事，當中包括前微辣成員「霍哥」、明星周永恆等。

選手之一的劉馬車的對手為另一名網絡紅人龍心（林克霖）。劉馬車今日身穿紫色風衣，在記者會上稱自己「唔係為錢而戰，係貪培生擂台嘅總冠軍！」，他指控龍心有性侵犯女性之嫌，斥「有啲人居然係度大模廝樣、扮嘢。」儀式後，劉馬車忽然撲向龍心，大打出手，狂毆約數秒後，最終被保安出手制止。

他出席記者會後，在傍晚6時10分離開大廈時，被警方拘捕及帶上警車，暫未知他能否出席明日的比賽。《香港01》記者於現場觀察，發現警方早於下午4時許記者會進行期間，已在地下守株待兔，待記者會結束後，警方分批進入大廈，及後2至3名便衣探員在劉馬車走出大廈後，上前展示委任證，將他截停及帶上警方七人車離開，過程中劉馬車未有反抗。