2800萬iPhone劫案｜兩物流職員疑訛稱遇劫　與僱主涉串謀盜竊被捕

葵涌上周五（1日）深夜時份，兩名受僱於物流公司的巴基斯坦籍男子駕駛客貨車，替一間電子設備公司運送一批總值2,800萬元iPhone。他們於機場提貨送往觀塘，但在葵涌打磚坪街停車買食物，其間疑遭兩名刀手脅持，並強迫開車至不明地點後遭搶貨物及毆打，最後客貨車被焚燒圖毀屍滅迹。經新界南總區販運人口調查隊的進一步調查發現，兩名巴基斯坦籍男子懷疑訛稱自己遇劫，警方於上周六（2日）在荃灣區以涉嫌「串謀盜竊」拘捕他們及其34歲巴基斯坦籍男僱主，疑犯現正被扣留調查。警方仍在調查案件，不排除有更多人被捕。



傷者懷疑訛稱自己遇劫。（李家傑攝）

懷疑訛稱自己遇劫被捕的兩名巴基斯坦籍男子分別是30歲的運輸工人及22歲的物流公司經理，他們均持有本港身份證，分別於2022年7月及2023年4月受僱於一間物流公司；而同被捕的34歲巴基斯坦籍男僱主亦持有本港身份證。

據悉，本周四（30日）黃昏時份，該間物流公司受託於一間電子設備公司，將43箱、逾3,800部iPhone（價值約$2,800萬），由機場運到位於觀塘的公司，當時經理曾收到電子設備公司的聯絡方式，讓其直接商討運輸的事宜。當晚8時半，經理載同運輸工人在機場提貨後，即驅車往觀塘，駛至打磚坪街公廁外，運輸工人擬去買食物，經理遂停車等侯。至運輸工人折返時，突然有兩名持刀男子撲出，要脅返回車上，並喝令經理依其指示行車。

約1小時後貨車駛至一個不明貨廠，另外兩名男子加入，將所有手提電話搬落車並逃去。持刀男繼續要脅經理將車駛至元朗丹桂村，趕他們落車再毆打一番，最後遺下二人驅車離去。兩名事主稍後向一屋苑的保安員求助，於晩上11時18分報警，報稱貨物及個人財物被搶。該貨車其後被發現棄於八鄉水尾路放火焚毀。

不過，由於兩人報稱的案情有可疑之處，警方懷疑事件另有隱情。經深入調查後，認為「劫案」過程雖然確有發生，但物流公司的經理及職員卻思疑與案件有關，不排除有人訛稱遇劫，實情是「穿櫃桶底」，遂將他們及物流公司東主一併以涉嫌「串謀盜竊」拘捕。警方相信案件仍有其他人涉案，仍在調查當中。