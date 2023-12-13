名錶世家劫案｜東主3年前遇劫後聘司機接送交收　考慮增設雙重門

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」，昨日（12日）下午遭4名持刀錘匪徒闖入行劫，掠去24隻總值超過3,900萬元的名錶，匪徒其後登車逃去。警方分別於昨晚至今午（13日）拘捕3名涉案男子，但失錶仍然下落不明。「名錶世家」東主李先生今日接受《香港01》訪問表示至今仍心有餘悸。他自2020年遇劫後，已加強公司保安，特意聘請司機接送同事外出交收，詎料昨日店舖遇劫。他表示將考慮將來增設「雙重門」，防範同類事件再次發生。現時店舖已安排裝修公司處理善後，預計將於一個月後重開，繼續營業。



翻查資料，「名錶世家」東主李先生在2020年已曾遇劫。當年7月23日晚上7時許，他路經當時在加連威老道47號的店舖對開行人路時，遭4名南亞漢拳打腳踢襲擊，搶去其手上一隻約值140萬元、全球限量50隻的Richard Mille RM61黑白跑道限量版名錶、10萬元鑽石耳環及一條頸鏈。警方其後於一停車場尋回耳環及頸鏈。李翌日接受《香港01》訪問時表示，從附近店舖得知，涉案南亞裔男子在案發當日下午3、4時已在附近徘徊，懷疑是「踩線」尋找目標。

名錶世家負責人李先生於2020年7月亦曾遭搶劫，當時被搶去一隻Richard Mille於2016年發佈的RM61黑白跑道限量版名錶，全球限量50隻，價值約140萬港元。（受訪者提供）

至於昨日劫案中被掠走的24隻名錶當中，包括愛彼錶（Audemars Piguet）、Richard Mille、百達翡麗（Patek Phillippe）、勞力士（Rolex）、寶璣錶（Breguet）及F.P.Journe。當中最貴的一隻為Richard Mille 35-03型號手錶，價值約460萬元；最「便宜」的一隻勞力士手錶則價值約20萬元，失錶總值約3,900萬港元。

▼2023年12月12日尖沙咀「名錶世家」劫案失錶▼



被掠走的名錶包括愛彼錶（Audemars Piguet）、Richard Mille、Patek Philippe等等。圖為當中最貴的一隻Richard Mille手錶，價值約460萬元。（左朗星攝）

▼案發過程閉路電視截圖▼



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案發於昨日3時06分，尖沙咀加連威老道25號地下「名錶世家」遭持刀槌匪徒闖入搶劫，疑犯得手後登上接應車，往漆咸道南方向逃去。店方點算後發現共損失24隻總值約3,900萬元的手錶。有閉路電視片段顯示，事發前一名白衣男子站在店門外等候，約6秒後獲職員開門，他入店走到飾櫃前與職員對話，4名戴口罩蒙面匪徒趁店門尚未關上衝入，分別扑爆飾櫃掠走手錶和以刀指嚇職員，不足一分鐘後得手離開，登上接應車輛遂去。

經深入調查及情報搜集，警方分別於昨晚約8時、今日凌晨約3時及今午約2時，在荃灣、上水及元朗，以涉嫌串謀行劫罪拘捕該3人，檢獲匪徒的衣著及手提電話。被捕男子年齡介乎21歲至24歲，均報稱無業。據了解，3名被捕男子之中，其中一人假扮顧客；另外兩人積極參與行劫計劃。