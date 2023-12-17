黎智英案・開審前夕｜警西九法院外嚴密戒備　大批傳媒冒寒排隊

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》相關的3間公司，被指勾結外國勢力，涉嫌違反《港區國安法》等罪名，案件將於周一早上（12月18日）在西九龍裁判法院聆訊。開審前一日，今日（17日）傍晚開始，警方已於法院外高度戒備。現場所見，法院外停泊有多輛警車，包括兩輛戰術巴士；人員亦於附近一帶的行人路、花槽及囚車出入路口等位置架設鐵馬；大批警員在場駐守及巡邏。

另外，據悉庭內座位會預留予被告親友及與案人士等，部份則作記者席。由於座位有限，加上預計會有海外媒體甚至外國使節到場旁聽，今午開始已有大批傳媒冒寒在法院外排隊守候。



黎智英案將於明日（18日）於西九法院開審，警方於今日（17日）在法院外高度設防，門外停泊數輛警車及戰術巴士以及在附近一帶的行人路、花槽及囚車出入口架起鐵馬，同時亦派出軍裝警員駐守、巡邏。（羅日昇攝）

上周五（15日）保安局局長鄧炳強接受傳媒採訪時表示，由於留意到以往有很多自稱旁聽師或送車師的人，會趁機騷擾檢控人員，甚至在法庭內大聲喧嘩，影響法庭程序，警方已經與司法機構協調，將會對進入法院的訪客，包括被告人、旁聽人士及律師等進行X光搜查，警方亦會在法院及附近一帶加強巡邏，同時派出爆炸品搜查犬。

黎智英2020年年8月10日被指涉嫌違反《港區國安法》，事隔3年案件開審。（資料圖片 / 羅君豪攝）

《港區國安法》在2020年6月30日晚正式在港實施，警方國安處於2020年8月10日早上進行大規模拘捕行動，當日被捕人士包括壹傳媒集團創辦人黎智英及其兩名兒子，集團的行政總裁張劍虹等3名高層，警方並有大規模搜查壹傳媒大樓。警方事後指，黎及其兩名兒子以及壹傳媒3名高層因涉串謀欺詐被捕，黎及其他人另涉勾結外國勢力，全部人最後獲准保釋，黎需在同年12月2日回警署報到。

黎智英於12月2日到警署報到時被捕，他與壹傳媒集團的總裁及財務總裁周達權，及行政總裁黃偉強，被指串謀欺詐科學園被控，黎的保釋亦被撤銷。黎在同月11日在拘留所再被捕，並被控勾結外國勢力等罪等《港區國安法》罪名，須繼續還柙。黎曾到高院申請保釋，更一度獲准，但律政司反對，黎的保釋數天後被取消，之後一直被拘留。