黎智英案｜案件涉3罪包括2項勾結外國勢力　最高可判無期徒刑

黎智英案中共有4被告，除黎智英外，與《蘋果日報》相關的3間公司亦涉案，他們共面對3項控罪，包括被指違反《港區國安法》中，勾結外國勢力的罪名，另涉《刑事罪行條例》下的串謀發布煽動刊物罪，其中涉及國安法的控罪，最高刑罰可被判終身監禁，而涉及煽動罪名，最高刑罰可判監2年。



4被告：黎智英，蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司，及蘋果日報互聯網有限公司，亦同被控。

黎智英面對４項控罪，其中３項的最高刑罰是無期徒刑。（資料圖片）

案件控罪包括：

1.串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪

2.串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪

3.串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪

控罪詳情

1.串謀刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物罪

被告：黎智英及三間公司

日期；2019年4月1日至2021 年6月24日

控罪內容：與張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇及其他人，在港串謀刊印及發布煽動刊物。

最高刑罰：第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。

2. 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪

被告：黎智英和三名公司被告

日期：2020年7月1日至2021年6月24日

控罪內容：在港串謀上罪的6人及其他人，，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，對香港及中國進行制裁、封鎖或採敵對行動。

最高刑罰：無期徒刑

壹傳媒及蘋果日報6名高層亦涉案，他們已於2022年認罪。(詳看下圖)

+ 1

3. 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪

被告：黎智英

日期：2020年7月1日至 2021年2月15日

控罪內容：在港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，對香港及中國進行制裁、封鎖或採敵對行動。

最高刑罰：無期徒刑

黎智英除以上3罪，原本獨自被控一項勾結外國勢力罪，但該罪在2024年1月2日，控方正式開案前獲撤銷，黎現只須面對3項罪名。

黎智英被指干犯《港區國安法》第29條

《港區國安法》列出4類罪行：分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國勢力罪。

就黎智英被控違反國安法第29條，即勾結外國勢力罪，條例列明，若為外國或境外機構、組織或人員去竊取、刺探、收買、非法提供涉及國家安全的國家秘密或情報，即屬犯罪。

若請求外國機構、組織、人員去實施或與外國、境外機構、組織、人員去串謀實施，或接受指使和資助，或以其他形式，去支援以下五種行為，都屬犯罪。

該五種行為包括：

（一）對中國發動戰爭；

（二）嚴重干擾國家或香港推行、執行法律或政策，阻止國家行使其政權；

（三）操縱香港選舉；

（四）協助他人去制裁香港；

（五）煽動或分化香港人，令其憎恨香港政府或中央政府。

違反這些罪行將被處3年以上10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

控罪二提及的6名前壹傳媒及《蘋果日報》高層，全部已於去年11月承認串謀勾結外國勢力罪；另控罪三提及香港故事成員李宇軒及律師助理陳梓華，則於2021年8月認罪。據悉，張劍虹和陳沛敏將在黎智英案中作供。

案件編號：HCCC 51/2022