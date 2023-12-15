黎智英案下周開審　鄧炳強：法庭內外加強保安、出動爆炸品搜索犬

壹傳媒創辦人黎智英，被控「串謀勾結外國勢力」及「刊印煽動刊物」一案，下周一（8 日）在西九龍裁判法院開審。保安局局長鄧炳強今日（15日）表示，屆時入法庭人士需經過X光和搜查，警方亦會在法院加強巡邏，並派出爆炸品搜索犬。



保安局局長鄧炳強）。（梁鵬威攝）

他解釋，留意到以往有很多自稱旁聽師或送車師的人，會趁機騷擾檢控人員，甚至在法庭內大聲喧嘩，影響法庭程序，警方已經與司法機構協調，將會對進入法院的訪客，包括被告人、旁聽人士及律師等進行X光搜查，警方亦會在法院及附近一帶加強巡邏，同時派出爆炸品搜查犬。

鄧炳強警告，任何人如果企圖想騷擾審訊進行，或企圖恐嚇有份參與司法程序的人員，警方會立即採取果斷執法行動。

被捕4人涉嫌資助羅冠聰（左）及許智峯。（資料圖片）

再提醒市民勿資助違反國安行為

至於警方國安處日前拘捕4人，涉嫌透過網上訂閱者眾籌平台，資助在逃的羅冠聰和許智峯，外界關注付款訂閱頻道觀看內容是否違法。鄧炳強強調，界線清楚絕不含糊，指如果明知某人干犯或涉嫌干犯危害國家安全的罪行，仍捐錢給他繼續有關行為，就可能犯法。 鄧炳強提醒市民，資助任何危害國家安全的人繼續行為，可能要負上刑責，呼籲切勿以身試法。

為曾志健及唐英傑亮相國安法節目辯護：崇高做法

另外，正就反修例事件中干犯暴動罪，及首宗違反《香港國安法》案件服刑中的曾志健和唐英傑，先後在一個有關國安法的電視節目受訪表達悔意，鄧炳強指一些以前犯事的人真心悔改，在鏡頭前分享感受，並提醒年輕人不要墮入法網，是非常崇高的做法，指如果有人將他人的善意和崇高的分享，講成了不好的事，他認為是對他們真心悔改的一種侮辱。

至於前香港眾志副秘書長周庭聲稱被警方要求到深圳參觀，以換取保釋出外讀書，鄧炳強指，由於不排除日後會對她採取檢控行動，一些之前發生的細節將可能在法庭用作為證供，因此不方便公開透露太多，但批評周庭利用執法部門希望給年輕人的機會和善心，出賣自己誠信，應該感到羞恥。