黎智英案・開審前夕｜排公眾席首位市民：此案代表新聞工作者自由

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》相關的3間公司，被指勾結外國勢力，涉嫌違反《港區國安法》等罪名，案件將於今日（18日，周一）上午，在西九龍裁判法院聆訊。由昨晚起，警方派出大量警力高度戒備，而多名傳媒代表亦在門外排隊輪候記者席。截至今日凌晨5時半，法院門外有約20名市民輪候公眾席旁聽。上周五（15日），

保安局局長鄧炳強早前受訪時稱，留意到以往有很多自稱旁聽師或送車師的人，影響法庭程序，警方已經與司法機構協調，將對進入法院的訪客，包括被告人、旁聽人士及律師等進行X光搜查。

警方於今日清晨時份，派出「銳武」裝甲車到法院外戒備，同時會在法院及附近一帶加強巡邏，包括在花槽等位置進行搜索。



排公眾席首位的市民Miss JC指，之前未曾出席過與政治案件相關的聽審。(陳永武攝)

截至凌晨5時半，約有20名市民到場排隊。（陳永武攝）

直至凌晨5時，法院外只得一名市民排隊輪候公眾席，及至凌晨5時半，再有約20人到場排隊。排首位、即5時前唯一一名在法院門外通宵輪候的市民Miss JC，向在場的記者表示，雖然有看政治新聞，但「唔係日日走去搵幾時上庭」之類，而且原本沒有留意此案，只是上星期無意中看到TVB新聞報道，才得悉黎智英案將於本周一開審。而她之前未曾出席過與政治案件相關的聽審，對上一次已經是十多年前的其他類型案件。她稱，沒有警員對她進行盤問及搜身。

對於為何要來聽審，她解釋，除了「47人案」之外，「黎智英案」亦備受關注，相信其判決會影響日後的案件，亦可以看到「法治基石」的大概。她亦指，此案代表了很多新聞工作者的自由。她亦指，黎智英已經還柙3年，不想法庭的旁聽席上無人。

她續指，《蘋果日報》對她來說並非很有影響力，亦沒有「睇開」《蘋果》，只是近年才看，但認為對市民吸收資訊來說是重要角色，畢竟《蘋果》的發表會比較尖銳，而現時的新聞傾向資訊性，沒有了特別立場。被問及其職業，她指自己從事飲食業，而以往讀書的學科與新聞及政治亦無關。她笑言，雖然只有自己一人排隊，亦並非住得很遠，但怕離開後再回來會無位，所以繼續留守。

黎智英2020年年8月10日被指涉嫌違反《港區國安法》，事隔3年案件開審。（資料圖片 / 羅君豪攝）