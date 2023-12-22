大帽山男子失蹤｜搜索逾一日無果　警封路禁上山　消防發現背包

一名操普通話的男子昨日（21日）下午稱在大帽山行山，但因天氣太凍而無法繼續行程，於是報警求助，期閒他含糊講過：「大帽山，700米，道路，無法移動。」警方、消防攀山拯救專隊、民安隊、漁護署等多個部門及民間義務組織通宵搜索，並在扶輪公園停車場設指揮中心，惟各部門已搜索逾一日仍未有發現，已於今日（22日）傍晚6時許暫停行動，待明早繼續。現時警方禁止任何人上山，運輸署亦宣布所有車輛不能從荃錦公路進入大帽山道。消息指，消防於凌晨3時在萬德苑入口發現一個背包，但未找到物主。



本港多區持續低溫，大帽山錄得最低為攝氏-1.6度，早上10時略為回升，但亦只得攝氏2.7度。警方在大帽山郊野公園遊客中心外設封鎖線，禁止巿民駕車或徒步上大帽山。

消息指，昨午3時許一名操普通話的男子報警求助，含糊不清地說：「大帽山，700米，道路，無法移動。」然後收線，由於男子沒有來電顯示，警方無法做電話背景調查。隨後警方與消防一起搜救索。昨午4時至晚上8時，消防處及行山隊人員在大帽山山坡搜索，並於扶輪公園設指揮站。為方便搜救行動，警方在大帽山路荃灣路口實施封路。直至晚上11時，天氣極冷而夜間搜救可能對人員有危險，故消防處決定現階段不增派人手搜救，亦不會派民安隊協助救援。

今日凌晨3時，消防人員在萬德苑外搜索時，在萬德苑入口的長凳上發現一把雨傘及一個背包，內有口罩、瓶裝水、水瓶及一副太陽鏡，惟未找到物主。搜救人員在附近一帶搜索過，亦沒有發現。

民間團隊巡邏未有發現 冬至晚預計有4至5名隊員續尋人

「香港守望者服務團」創辦人Anson表示，昨晚約10時與兩名隊員到大帽山一帶巡邏，以防有人因低溫症感到不適，並適時提供協助，剛好遇上封山，得知有人失蹤，於是留在山上協助尋人，惟未有發現。Anson一行人搜索至今晨5時落山上班。他指，今晚將繼續搜索行動，預計有4至5名隊員上山尋人。