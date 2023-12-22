天氣｜新界多區今晨僅約7度　大帽山凌晨曾跌至負1.4度

天文台預報，冬季季候風會在未來兩三日，持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。 天文台預測今日冬至（22日）天氣寒冷，大致多雲及乾燥。日間最高氣溫約12度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。於今晨6時30分，新界多區僅約攝氏7度， 其中沙田7.4度、大埔7度、上水6.7度、荃灣可觀6度，及打鼓嶺僅6.3度。



天文台指出，強烈冬季季候風昨日影響華南沿岸，本港昨日（21日）大致多雲及乾燥，天氣寒冷。昨早天文台錄得最低氣溫9.8度，是入冬以來最低紀錄。寒冷天氣持續， 大帽山深夜不斷降溫，今日（22日）凌晨1時40分為負0.7度；凌晨2時10分為負0.9度。截至凌晨4時20分，天文台曾在大帽山的氣象站錄得低至負1.4度。



香港01記者凌晨冒寒到大帽山實測，但因封路未能上山，山腳溫度明顯較高，但仍僅約8度左右。於凌晨2時10分，大老山及昂坪氣溫均為3.4度。至6時30分，大帽山氣溫回升至3.7度，但大老山進一步跌至2.3度，而昂坪也跌至2.6度。

天文台：陣風間中達烈風程度

截至今日清晨，寒冷天氣警告、紅色火災危險警告、強烈季候風信號持續生效。天文台於今晨4時45分曾提醒，強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，呼籲市民採取預防措施。

另外，天文台今晨6時重申，寒冷天氣警告現正生效，本港高地可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。另由於高地風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低。

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天文台：周末期間及聖誕節持續寒冷

天文台指出，強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。同時，一道雲帶正覆蓋該區。展望周末期間及聖誕節持續寒冷，天氣乾燥。下周中期氣溫逐漸回升。

天文台預料，今日冬至市區料低見8度。（天文台官網截圖)

根據天文台9日天氣預測，今早市區最低氣溫約8度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約12度。明日仍然寒冷，市區最低氣溫約9度，日間最高氣溫約12度。而星期日的平安夜，最低氣溫約11度；聖誕節為12度。天文台預期，氣溫會於下周中期逐漸回升。