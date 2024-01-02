網紅「劉馬車」再涉非禮5女童被捕　受害人年僅13至16歲

本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」，在一場拳賽記者會後因涉及非禮罪被捕，上月初提堂。一波未平一波又起，劉再涉6宗發生在天水圍和屯門的非禮案被捕，受害女童共5名，年僅13至16歲。



▼劉馬車曾於去年11月30日記者會後，涉非禮被捕▼



劉馬車當日在記者會後被帶走。（王譯揚攝／資料圖片）

警方於2023年12月至今年1月期間，分別接獲5名年齡介乎13至16歲的女童報案，指分別在天水圍及屯門區懷疑被一名男子非禮，合共涉及6宗案件，該名男子其後逃去。案件交由元朗警區刑事調查隊第5隊跟進。

警員經深入調查後，今日（1月2日）早上約9時在天水圍區拘捕一名27歲姓劉本地男子，涉嫌「非禮」。被捕男子現正被扣留調查。據了解，被捕人為本名劉駿軒的網絡紅人「劉馬車」。

警方提醒市民，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第122條，「非禮」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年。警方高度重視性暴力罪行，並會調配軍裝及便裝警員作高調巡邏，呼籲市民切勿以身試法。

▼劉馬車曾於去年11月30日記者會後，涉非禮被捕▼



劉駿軒去年11月30日因涉嫌非禮，在金鐘統一中心出席《培生擂台: 無敵盃》記者會後被警方拘捕，被暫控一項「非禮」罪，案件12月2日上午在沙田裁判法院提堂。

而在去年4月26日，劉亦涉嫌於天水圍非禮三名未成年女子，被控3項非禮罪。案情指，他在天水圍天福路港鐵站的扶手電梯非禮女子X；以及於天水圍站月台，往元朗方向非禮女子Y。此外，他亦被控於同月28日，於天水圍天恩路12號一間酒店的地下咖啡店，非禮女子Z。三名事主年齡介乎13至14歲。他其後承認 3 項非禮罪，被判囚5周。