劉馬車被暫控1項非禮罪　案件今日提堂

網絡紅人、自稱「劉馬車」的劉駿軒，因為涉嫌非禮，前日（30）在金鐘統一中心出席《培生擂台: 無敵盃》記者會後被警方拘捕，已被暫控一項「非禮」罪，案件將於今日（2日）上午在沙田裁判法院提堂。



劉馬車前日（11月30日）在金鐘統一中心出席《培生擂台: 無敵盃》記者會後，於傍晚6時10分離開大廈時，被警方帶上警車。警方其後表示，本周三（11月29日）接獲一名13歲女童報案，指晚上約6時在天水圍一運動場懷疑被一名男子非禮，該名男子其後逃去。人員經調查在金鐘道拘捕一名27歲本地男子，涉嫌「非禮」。被捕男子至今日（12月1日）仍被扣留調查。

劉馬車原定今晚參加擂台，對戰另一名網絡紅人龍心，由於他仍被扣查，暫未知能否出席拳賽。鍾培生昨晨（1日）在Facebook上載自拍影片，他稱其法律團隊正與警方溝通，「有冇機會畀佢放出嚟打埋拳賽先返入去審」，若不成功，亦會「尊重警方決定，賽事延遲」，呼籲網民保留票尾，聲言：「有拖無欠，盡快搞返。」

鍾培生指正與警方溝通，希望讓劉馬車保釋參予拳賽。（網上截圖）

劉馬車是非不絕，多次捲入官非，非禮事件亦不是首次發生。今年4月他亦涉嫌於天水圍非禮3名未成年女子，他其後承認3項非禮罪，被判囚5周。今年7月30日，他於網上詆毁網台記者，指對方稱他與一名未成年少女發生性行為。他其後主動聯絡網台記者見面道歉。惟當日兩人在荃灣荃新天地外見面時，劉馬車襲擊該名記者，事後到天水圍警署自首被捕。他其後承認一項襲擊致造成身體傷害罪、被判囚6星期，另須向事主賠償眼鏡費用 1,100 元。

今年4月26日，他亦涉嫌於天水圍非禮三名未成年女子，被控3項非禮罪。案情指，他在天水圍天福路港鐵站的扶手電梯非禮女子X；以及於天水圍站月台，往元朗方向非禮女子Y。此外，他亦被控於同月28日，於天水圍天恩路12號一間酒店的地下咖啡店，非禮女子Z。三名事主年齡介乎13至14歲。他其後承認 3 項非禮罪，被判囚 5 周。

+ 1

由鍾培生主辦的《培生擂台無敵盃2023》將於今日（12月1日）在灣仔修頓球場舉行，並於昨日在金鐘統一中心舉行過磅儀式記者會。鍾培生表示希望為香港人提供「合法合理的情緒抒發渠道」，並支持本地製作團隊。主辦方從700名來自中、港、台等地的拳手當中，揀選90人參與海選，最終挑選12組共24位「戰士」參與賽事，當中包括前微辣成員「霍哥」、明星周永恆等。

選手之一的劉馬車的對手為另一名網絡紅人龍心（林克霖）。劉馬車昨日身穿紫色風衣，在記者會上稱自己「唔係為錢而戰，係貪培生擂台嘅總冠軍！」，他指控龍心有性侵犯女性之嫌，斥「有啲人居然係度大模廝樣、扮嘢。」儀式後，劉馬車忽然撲向龍心，大打出手，狂毆約數秒後，最終被保安出手制止。他出席記者會後，在傍晚6時10分離開大廈時，被警方拘捕及帶上警車。