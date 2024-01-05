唐狗咬人｜狗主拒賠償　家屬可民事索償　大律師：可要求實報實銷

一名網民在社交媒體發文指7歲兒子在荃灣沙咀道遭一隻唐狗咬傷面頰，控訴狗主最初表示願意負責任，但後來反口不願賠償15萬元費用。狗主則坦言想循法律途徑解決事件。事件在網絡引起熱議。大律師認為男童父母無須擔心狗主「唔認數」，只須直接向法庭申請索償即可，並指屆時要求實報實銷，如激光治療費用高昂，實際賠償金額有可能多於15萬元，亦有可能少於15萬元。大律師解釋，狗主有責任做足夠措施防止狗隻咬人，法庭會考慮相關因素，判斷責任輕重。



陸偉雄大律師指，如家屬索償15萬元，而狗主又同意支付，當然可以順利解決事件。但如狗主不同意賠償的金額，男童父母仍可入紙法庭申請民事索償，屆時父母就不會申請索償15萬元，而是要求實報實銷，實際賠償「可能是15萬，可能是18萬，可能是30萬，當然也有可能是8萬」。陸大狀解釋，現時家屬提出15萬元，只是一個虛數，如實報實銷，金額則視乎男童要做多少次激光治療及其他後續醫藥費。

陸偉雄續解釋，現時民事索償的基礎是補償性或賠償性，而非懲罰性，他舉例指今次事件如父母只用了8萬元醫藥費，很難要求賠償100萬元。陸偉雄坦言不清楚現時激光治療的費用，故現階段難言狗主拒賠做法是否明智，但他認為男童父母無須擔心狗主「唔認數」，只須直接向法庭申請狀紙索償即可。不過雙方亦要衡量是否有需要打官司。

今次事件中，狗主放養唐狗，又沒為唐狗戴狗繩及口罩，只在唐狗身上掛上NO字牌，是否要負上較大責任？陸偉雄表示，如有證據顯示狗隻無狗帶、無狗繩、無口罩，且放養任由牠通街走，一旦咬到人，狗主可謂「食哂」所有責任。但如果唐狗掛上NO字牌，情況則有所不同，至少證明狗主有做過一些措施減低狗隻傷害到別人的風險。陸偉雄補充，如小孩不懂分辨文字、圖像或英文，該字牌就起不到警告作用，法庭會再作考慮。不過他坦言「有好過無」，至少是一個對狗主有利的因素。