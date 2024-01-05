柳俊江輕生｜曾志豪︰唔識俾反應　原定台灣聚餐「依家竟然走左」

外號「新聞王子」的42歲無綫新聞前主播柳俊江，今日（5日）被發現在大埔黃宜坳一村屋內輕生離世，不少人在網上發文悼念。現已移居台灣的香港電台前節目主持曾志豪今日亦在Facebook撰文，稱「真係唔識俾反應」，並謂兩人原定相約在台灣聚餐，未料「你依家竟然走左」。



曾志豪在Facebook透露，與柳俊江最後一次真人面對面交談，應是自己離港前在尖沙咀街頭，「個（嗰）時你話已經好左好多，會開始新既人生，我非常替你開心」。（資料圖片）

曾志豪在Facebook表示，兩人的WhatsApp「明明仲有約係台灣飯局既msg（訊息），我話我未返到台灣喎，要再約；然後，你依家竟然走左」。他透露兩人最後一次真人面對面交談，應是自己離港前在尖沙咀街頭，「個（嗰）時你話已經好左好多，會開始新既人生，我非常替你開心」。

他又張貼了兩人受訪的一張照片，指這是他們兩名「新手爸爸」一齊做訪問，「個（嗰）時我地（哋）好樂觀咁幻想未來，但唔會知道條路係直係彎，亦想像唔到未來會遇到乜野困難」；他坦言「或者每個人都計算唔到自己既命運，但求盡左力去生活就已經安心」，並稱「柳爺，88」。

曾志豪在Facebook撰文悼念柳俊江。（曾志豪Facebook截圖）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

基督教家庭服務中心恬寧居24小時熱線：2381 3311；https://serenecourt.cfsc.org.hk