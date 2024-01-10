觀塘車禍｜警指事主無亂過路　夫痛哭：佢知有個女喺肚已經好小心

觀塘駿業街與海濱道交界昨午（9日）發生嚴重車禍，一名懷孕4個月的31歲姓陳女子遭一輛貨車撞倒，頭部重創昏迷送往廣華醫院搶救，手術後通宵留醫，情況仍然危殆，其腹中的胎兒亦於昨晚失去心跳，惜告流產。陳婦的丈夫邱先生於今日（10日）接受訪問時哭訴，現時妻子情況仍然危殆，又指「醫生向佢表示從未試過用咁強劑量強心藥，去幫一個受咗傷的病人。」邱續引述警方表示，據便利店的閉路電視紀錄拍得妻子已經十分小心過路「因為佢知道佢有個女喺肚度，所以做咩都好小心！」希望網民不要再說其妻子胡亂過馬路。



陳婦的丈夫邱先生接受訪問時失聲痛哭，希望妻子能夠「大步檻過」。（羅日昇攝）

陳婦的丈夫邱先生稱，於昨晚（10日）8點許，兩名婦產科醫生向他表示，已經替妻子腹中胎兒照心電圖，發現孩子已無心跳，宣告不治。邱生又指現時醫護全力拯救妻子，胎兒離世算是「減少一個負擔」，「希望個BB可以幫到阿媽，救返阿媽」。惟妻子情況仍然不樂觀，其血壓、心跳指數十分不穩定，他引述醫生指，「從未試過用咁強劑量強心藥，去幫一個受咗傷的病人」，但即使用了如此重藥，妻子的心跳和血壓都只是可以維持「合格」水平；如果藥效消散時，血壓、心跳指數會「跌返落去」，所以現時只可以依靠妻子的意志，希望她可以堅強撐住：「我地咩都做唔到，只係可以幫佢祈禱，希望可以大步檻過。」

一名孕婦1月9日在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，接受腦部手術後留醫深切治療部，親屬徹夜在醫院守候。

邱先生表示，警方曾致電聯絡他，指出涉事貨車並無安裝車CAM，但附近則有閉路電視清楚拍得案發經過，警方描述當時情況，指當時其妻於便利店購買麵包後離開，途至行人過路處時，「第一眼佢（妻子）係望咗左邊先，完全冇車先行一步，但行到中間4、5步之後，突然有架大貨車，好快咁樣撞咗過嚟，完全係避唔到」。說到此處，邱先生失聲痛哭，形容當時妻子已經十分小心過路，「完全唔係佢錯，佢已經好小心，因為佢知道佢有個女（胎兒）喺個肚度，所以做咩都好小心！」他亦希望網民不要再說其妻子胡亂過馬路。

警方表示附近閉路電視拍下整個過程，片中拍得陳婦當時有看清楚其時路面情況過路。（梁偉權攝）

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昨日意外發生後，女事主被送往廣華醫院搶救，其丈夫、家姑和父母在手術室外守候，丈夫緊緊抱着事主事發時帶着的手袋憂心落淚。

1月9日，事主丈夫（右一）、家姑（右二）和父母在手術室外守候，丈手緊緊抱着事主事發時帶着的手袋憂心落淚。（梁偉權攝）

事發於昨日下午3時13分，59歲姓梁男司機駕駛一輛貨車，載着一名南亞裔跟車男工人，沿海濱道行駛，右轉入駿業街時，右邊車頭撞到正在橫過馬路的女事主。現場地面遺下頸巾等物件，並有大灘血迹；警員手持她的手袋陪同送院，手袋上亦沾有血漬。警員經調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」拘捕涉案司機，他已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。

▼1月9日觀塘海濱道駿業街交界車禍現場▼



一名女子在觀塘駿業街與海濱道交界，遭一輛貨車撞到，昏迷送院，現場地面遺下頸巾等物件，並有大灘血迹。（左朗星攝）

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