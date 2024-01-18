正生會涉詐騙｜涉5000萬　警拘4董事　通緝3人包括書院校長陳兆焯

基督教正生會涉嫌串謀詐騙，4董事被捕、3人被通緝，包括正生書院校長陳兆焯。警方表示，去年底接報舉報，懷疑該會涉嫌詐騙。警方追查下發現該會在過去3年間，有300次大量資金移動，資產購買及出售，13次匯款至境外，涉款5000萬元。過去兩日（17至18日），警方拘捕4名正生會男董事（34至77歲），並通緝3名已離港董事，包括正生書院校長陳兆焯。據了解，陳兆焯涉於3年前訛稱書院財困籲大眾籌款，其後涉案董事將大量捐款轉移到海外，並相繼離港，警方更發現有人於半年前募捐開始，已在整理個人資產甚至賣樓。消息稱，被捕4名董事包括李永雄（77歲）、湯德崇（69歲）、劉振華（50歲）、鄭天諾（34歲）；被通緝人士包括陳兆焯 （ 63歲）、林希聖（69歲）、陳友志（62歲）。



基督正生會涉嫌詐騙，有董事將5000萬捐款轉移至海外。警方一連兩日（17日至18日）拘捕4名涉案董事，另外追緝3名董事，包括正生書院校長陳兆焯，並檢獲大量涉案文件。（蔡正邦攝）

新界南總區重案組第一隊總督察庾博瀚表示，於2020年10月至12月，有其中一名涉案人士，以正生書院校長身份透過Facebook帳戶及大眾媒體發起籌款活動，訛稱正生書院於2020年的捐款跌至新低，需要市民捐款，亦聲稱所得的款項會用作於「正生書院」教育用途上，遂呼籲市民加入一個名為「正生助學計劃」的籌款活動，目的是希望每個月籌得30萬，以支援正生營運。

庾博瀚續稱，經調查後發現，「正生會」募捐活動前收到的捐款數字一直有所增長，而非像涉案人所述的財困情況。而作為「正生會」的附屬公司，「正生書院」是依賴「正生會」的撥款營運，但「正生書院」在這期間收到由「正生會」的撥款卻出現了異常下降，現象極不尋常，亦與募捐活動之說法有極大出入。而涉案人士在募捐活動中提到，收到的所有捐款將用於「正生書院」的教育工作上，但根據調查所得，「正生會」在2020年間共收到捐款超過4500萬港元，但「正生書院」最終收到的捐款只佔整體捐款數字中不足一成。

另外，警方亦發現，正生會部分的捐款戶口於2020年至2023年間有超過300次的的大額資金流動，當中有轉移至正生會旗下的10多個銀行帳戶，以及「正生會」董事及「正生書院」校長共同持有的3個私人聯名銀行帳戶，資金流動亦包括購買或出售資產；此外，調查亦發現，「正生會」於2022至2023年間透過13次匯款將大筆資金匯出至境外，涉及總值超過港幣5000萬元。庾又指，不但有涉案董事在案發後相繼離港，更有人涉嫌早在以欺騙手段公開籌款約半年前，開始整理在港個人資產，完成籌款後，一方面暗中將「正生會」資金轉走，一方面同時賣樓移居外地。

庾博瀚表示基於調查結果，警方於昨日開始一連兩日（17日至18日）採取行動拘捕4名「正生會」男董事，年齡介乎34至77歲；警方同時通緝3名相信已離港的「正生會」董事，包括「正生書院」校長陳兆焯。庾續稱，警方亦搜查了多個地點，包括與「正生會」相關地址，被捕人士的住所、其辦公地點，及「正生會」審計公司，檢獲了與涉案公司營運和員工有關的紀錄，銀行文件，財務報表，會議記錄及電子儲存裝置等。除此之外，警方同時針對「正生會」銀行帳戶採取必要措施，防止資金繼續被轉移至境外，目的是保障「正生會」及「正生書院」的財產以防止市民捐款被不法之徒挪用。所有被捕人士現正被警方扣留調查，警方行動仍然繼續，不排除有更多人士被捕。

新界南總區刑事部署理高級警司姚永勤表示，對於有人以虛假陳述誘使公眾人士捐款，然後再挪用相關款項作其他用途，警方予以嚴厲譴責，這樣不但會影響市民捐款做善事的動力，亦會影響受助機構的正常運作。姚續稱，正生書院尚有17名學生，於行動開始後，警方已經通知相關部門包括保安局禁毒處、教育局、社會福利署協助書院維持日常運作。姚又表示，「正生會」作為免稅的慈善機構，其董事卻將大部分資金轉移境外作不明用途，很可能已違反《稅務條例》第88條的免稅條件的要求，即慈善機構從該業務中獲得的資金純粹作慈善用途及不得大量用於香港以外的地方。