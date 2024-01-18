正生會涉詐騙｜陳兆焯1998年辦正生書院助邊青　近年常英港兩邊走

基督教正生會涉嫌串謀詐騙，4董事被捕、3人已離港董事被通緝，包括正生書院校長陳兆焯。陳兆焯曾負笈加拿大升學，80年代回流，並在1995年加入基督教正生會擔任營運總監，再在1998年創立正生書院，協助涉吸毒、情緒或行為問題等青少年更生。2022年2月，他再成立基督教正生會（英國），冀幫助持續增加的香港移民。陳兆焯亦曾獲選十大傑出青年，其個人facebook近期可見的帖文，大多身處外地；公開專頁則前日（16日）仍有帖文。



陳兆焯1998年成立正生書院，在教學以外亦積極參與運動。（資料圖片）

現年63歲的陳兆焯，自小在牛頭角的公屋長大。1979年會考後，寄居加拿大的親戚住所，並在當地升學，大學主修化學和數學。1985年，他回流後曾於中大擔任教學助理，後於匯基書院任教多科。1995年，他加入基督教正生會擔任營運總監，並於1998年成立正生書院及擔任校長。

陳兆焯曾接受訪問時透露，在匯基書院教書期間已有參與正生會的義工服務，其後正生會創辦人林希聖邀請他加入青少年戒毒服務，自此成為該會戒毒服務的正式員工，並開始接觸邊緣青少年。早年他曾在戒毒中心推行暑期作業計劃幫助青少年，後來想進而設立一家提供正規教育、且能協助他們的學校，因而成立正生書院。

正生書院成立初期曾面對不少困難。（資料圖片）

陳於2000年當選「十大傑出青年」，亦先後於2014年獲香港嶺南大學、以及2016年獲教育學院（現教育大學）頒授榮譽院士，教育學院當時讚揚他春風化雨30載、委身服務社會的邊緣青年20多年，是一位出色的教育家。

2022年2月，陳兆焯於英國成立基督教正生會（英國），他曾在網上撰文稱自己與妻子將「在上帝的引領下開展人生下半場的事工」，其間到處了解香港移民家庭、英國年輕人以及弱勢社群的需要，惟他形容在新冠疫情下的隔離措施限制下「兩邊走」，兼顧正生書院和英國正生會的事務「一點不容易」，幸正生書院已有不少老師和同工能獨當一面、處理大部分學校的工作，令他能為家庭作更多承擔。

陳兆焯的個人facebook，近月的帖文大多身處外地；公開專頁於前日（16日）仍有帖文

陳兆焯的個人facebook，近月可見的帖文大多身處外地；公開專頁於前日（16日）仍有帖文，提到正生書院射箭義務導師Mike Sir日前率隊出戰第13屆東區射箭賽，而基督教正生會（英國）的專頁亦於同日宣傳小組活動，冀協助需要照顧子女面對困難的移英港人。