正生會涉詐騙｜曾被指挪用書院學費經營色情場所　廉署查半年無果

警方於2023年底接報舉報，懷疑基督教正生會涉嫌詐騙，涉款5000萬元。警方日前拘捕4名涉案正生會男董事，並通緝3名已離港董事，包括正生書院校長陳兆焯。翻查資料，正生會與正生書院早於2009年就被指賬目不清，甚至有傳媒指，正生會挪用書院款項投資海外資產，又指該會在內地經營旅行社，疑似經營色情娛樂場所。當年廉政公署介入調查，惟半年後以書面通知正生會正式終止調查，並無發現貪污違規等情況。



位於大嶼山芝麻灣的正生書院，設備簡陋。（資料圖片）

今次涉案的基督教正生會，早於2009年就因賬目問題被廉政公署介入調查。當年有傳媒報道指正生會疑挪用正生書院的「綜援學費」投資海外房地產；又指該會在內地辦旅遊公司，疑似經營色情娛樂場所，質疑該會與書院賬目不清。事件引起社會關註。

當年8月廉政公署派員到正生會時任行政總裁兼正生書院校監林希聖及校長陳兆焯的住所、正生會辦事處及正生書院校舍等多個地點調查及搜證，檢取大批文件，惟事件中無人被捕。據知，廉署曾調查正生會自1985年創會以來的財務報告、正生會及正生書院的資金流向等。

當年正生會及正生書院曾就賬目及投資問題召開記者會解釋，校長陳兆焯否認正生會挪用書院學費收入作投資；而林希聖則承認在內地成立旅遊公司時，借用了朋友的地址註冊，引起經營色情場所的誤會，惟該會當時未能提交核數報告。

位於大嶼山芝麻灣的正生書院，設備簡陋。（資料圖片）

面對各界質疑，正生會及正生書院亦發表聯合聲明，表明正生書院將獨立註冊為非牟利團體，只處理學校營運，而書院收入會全數用於學校工作，並將正生會及正生書院的賬目分開處理。

而廉署調查逾半年之久，終於2010年3月以書面通知正生會正式終止調查，並無發現貪污違規等情況。事後林希聖坦承創會廿多年有許多「甩漏」。