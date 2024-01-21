渣打馬拉松2024｜30歲男賽後港鐵天后站暈倒不治　大會深表哀悼

香港馬拉松今日（21日）舉行，田總公布21名選手送院，惟賽事結束後懷疑有跑手暈倒不治。一名港鐵職員於中午12時12分報警，指一名30歲男跑手，在港鐵天后站暈倒。救護車將他送往律敦治醫院搶救，至下午1時許不治。



據悉死者姓張（30歲），今早參加半馬拉松賽事，事發時在港鐵天后站內往月台的扶手電梯上暈倒。由於他身穿跑步衫褲，身上有馬拉松號碼布，懷疑他剛跑完渣打馬拉松賽事後暈倒。他被送往律敦治醫院搶救，惜終告不治，事件原因有待調查，案件由鐵路警區港島線第二隊跟進。



仵工將死者遺體舁送殮房。（香港01記者攝）

中國香港田徑總會及渣打銀行（香港）有限公司，對今日半馬拉松賽事的一名男參賽者於賽後在港鐵天后站不適送院後不幸離世，深表哀悼，並對其家人致以最深切慰問。大會正根據該名參賽者提供的資料與其家人聯絡，以了解他們的需要，並提供適切協助：同時提醒跑手賽後謹記留意自己身體狀況以及做好適當的賽後護理。

死者親友到場。（香港01記者攝）

一名30歲男子在天后站月台暈倒，送院後不治，相信是渣打馬拉松參賽者。（廖雁雄攝）

每年一度的盛事渣打香港馬拉松今日（21日）舉行，7.4萬名跑手分別參與全馬拉松、半馬拉松及10公里（10K）賽事，人數回復疫前的水平，全馬、半馬都在尖沙咀出發，而10K則在東區走廊起步，終點均在維多利亞公園。

田總於賽事結束後，公布共有842名選手受傷，大部分是擦傷、扭傷，21人需要送院，其中1名參加10公里賽事的男子情況較嚴重，在維多利亞公園近終點暈倒，一度心臟停頓，經搶救後情況改善。另外警方接報，一名30歲男跑手疑比賽後在港鐵天后站暈倒，送院後不治。

而醫管局則表示，截至下午2時，累計有34名跑手送院，分別23男11女，當中1人離世、1人危殆、4人嚴重、20人穩定或滿意、7人已出院，其餘1人未知狀況。他們分送廣華醫院、東區醫院及律敦治醫院等治理。

受傷跑手由救護車送往律敦治醫院救治，當中一名昏迷男子由醫療輔助隊送院，需要施用自動心外壓機，並戴上氧氣罩協助呼吸。（馬耀文攝）

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