渣打馬拉松2024｜曾曉彤回想五年前首戰　「今日能夠奪冠很神奇」

【渣打馬拉松 / 渣馬2024】清晨6時多，首名冠軍已經衝過維多利亞公園終點，陳雨繁及曾曉彤分別奪得男、女子10公里冠軍。

陳雨繁來自北京，目前還是大學生，坦言「來香港玩，哈哈哈，也參加比賽」。曾曉彤則說，回想五年前首次參加渣馬，連挑戰組都不夠資格入，如今卻能站上頒獎台，「感覺很神奇」。

現場攝影：楊宇翹、張倩儀、葉詩敏、趙子晉



曾曉彤跟隨陳家豪、姚潔貞主理的樂家跑會訓練，今年第五次參加渣馬，卻是第一次奪得10公里冠軍。她賽後說：「早幾個月跑了半馬，為耐力打底，所以今日跑起來後段有力加速，前段大家『拍住跑』，今天是場激戰。」回想五年前首次參賽，「我連挑戰組都不夠成績入，如今卻能站在這個位置，真的很神奇」。

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【渣打馬拉松2024 / 渣馬2024】女子10公里冠軍：曾曉彤。

曾曉彤目前主攻800米至10公里，未算長距離跑手，但大學畢業第二年的她，未來也想向更遠的目標邁進：「現在半工作、半跑步，都想試試全職跑步，但需要達到標準，未來會繼續努力，嘗試衝擊女子全馬。」

男子組方面，陳雨繁是個陌生的名字，他來自北京，是個大學生，跑步8年。他首次參加渣馬，「來香港玩，哈哈哈，也參加比賽」，「主要是來自香港感受一下香港的繁華，還有香港人民的熱情，順便參加一下比賽。」他表示今日表現不錯，天然涼爽，有利發揮。陳雨繁表示今次算是第二佳時間，他在北京跑過個人最佳30分03秒。