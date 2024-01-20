渣打馬拉松2024｜紀嘉文腹痛難忍　遵從醫生勸告無奈宣布退賽

前香港紀錄保持者紀嘉文，本想以今屆渣打馬拉松及同場舉行的亞洲馬拉松錦標賽作退役戰。不過在比賽前夕，紀嘉文在社交媒體宣布，因為早前練習時腹痛問題未能根治，加上在醫生勸告下，決定退出明天的香港馬拉松。



紀嘉文在IG發文指，早前參加華倫西亞馬拉松時已在比賽途中感到側腹劇痛，衝線後更一度痛得失去知覺要送院。至日前在練習時劇痛突然再出現，但經過醫生診治和服用止痛藥後仍有明顯痛楚，在醫生勸告下，決定不參加周日（21日）舉行的香港馬拉松。

紀嘉文於2021年華倫西亞馬拉松曾刷新香港男子馬拉松紀錄，自言2小時19分是「終做到馬拉松運動員做到的事」。（跑手堂facebook）

由於今屆渣打馬拉松同場舉行亞洲馬拉松錦標賽，紀嘉文是獲選入香港隊出戰亞錦賽的3名男子代表之一，他亦在公告中感謝田徑總會給予他代表香港的光榮機會。

紀嘉文IG公告退賽全文：

很遺憾，我將無法參加明天的香港馬拉松。



最近我的側腹偶然會痛。我上次參加華倫西亞馬拉松時，從16公里開始，我感到突然劇痛。雖然我忍痛完成了，但我在衝線後痛得失去知覺並被送往醫療站。



在剛過去的星期四，當我在進行練習時，劇痛再次突然出現，而且難以忍受。我即時去看醫生，並立即進行檢查，包括CT 掃描、內視鏡和超音波檢查。



雖然我服用了止痛藥，但到目前為止仍然有明顯痛楚。為免途中情況變得嚴重，醫生強烈建議我退出明天的比賽。對於這個痛苦的決定，我再次表示歉意。



祝明天所有運動員一切順利，我會以支持者的身份為各位打氣。



再次感謝中國香港田徑總會給予代表香港的光榮機會。



跑手紀嘉文宣布退出今屆香港馬拉松。（IG截圖）

紀嘉文在本周四（25日）便踏入40歲，也是他為自己設下的退役時間。他去年共跑了三場馬拉松賽事；年初的渣馬以2小時24分45秒成為賽事最快本地跑手，4月的荷蘭鹿特丹馬拉松和12月華倫西亞馬拉松分別跑出2小時20分31秒及2小時20分25秒，無緣刷新2021年造出的2小時19分53秒個人最佳時間（Personal Best，PB），穩定發揮仍獲選入香港隊出戰亞錦賽。

「馬拉松這個過程太過煎熬，像村上春樹所說，你堅持的理由只得一兩個。」紀嘉文笑言也經常反問自己為什麼要跑馬拉松。（葉詩敏攝）

近年紀嘉文在渣馬留下不少深刻畫面，2021年與好友陳家豪在男子半馬精英組鬥足半程，最後在終點攜手衝線；去年第二次在渣馬跑全馬，阿紀以當時香港紀錄保持者之姿力壓上任保持者黃尹雋，把全馬本地冠軍獻給病父。

紀嘉文（右）在2021年的渣打香港馬拉松，與好友陳家豪一同在男子半馬衝線，是渣馬「名場面」之一。（資料圖片）

紀嘉文在疫情下參加2021年華倫西亞馬拉松，跑出當時的香港紀錄2小時19分53秒，對他來說是越過了一個大關口，「其實我跑219之前，PB是230，我真的很慚愧。」他不禁笑道，「覺得自己練了這麼久都跑得不好，成績都好像不是一個長跑運動員，所以很希望自己能有突破。終於做到一個所謂馬拉松運動員要做的事（時間），所以我都覺得生涯無憾了。」

今屆渣馬代表香港出戰亞錦賽的男子跑手，除了紀嘉文外，還有黃啟樂和張耀樑。