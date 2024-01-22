消防員邱耀文處理車禍時猝逝　家屬哀傷認屍

49歲消防員邱耀文上周五（19日）在大嶼山迪士尼樂園度假區神奇道，處理一宗交通意外期間突然暈倒，送院搶救後不治。死者家屬今早（22日）由消防處人員陪同下，到葵涌殮房辦理認屍手續，神情哀傷。



離世消防員邱耀文隸屬竹篙灣消防局，上周五上午在竹篙灣處理一宗交通意外期間突然暈倒，在場同僚即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救，隨後送院，惜於下午3時08分證實不治，終年49歲。涉事交通意外發生於上午11時44分，一輛旅遊巴與一輛私家車在迴旋處相撞，雙雙剷上花槽，私家車損毀嚴重，女司機一度昏迷，送瑪嘉烈醫院搶救，其後回復清醒。

今日（22日）上午，死者數名家屬在消防處人員陪同下到葵涌殮房辦理認屍手續，當中有長輩要親友攙扶。各人神情哀傷，默言不語，逗留約1小時後乘坐局方安排的小巴離開。

消防員邱耀文在處理一宗交通意外期間猝逝。消防處曾將facebook頭像轉為黑白色，不少網民留言悼念離世的邱耀文。（消防處facebook截圖）

消防員邱耀文在處理一宗交通意外期間猝逝。消防處曾將facebook頭像轉為黑白色，不少網民留言悼念離世的邱耀文。（消防處facebook截圖）

邱耀文服務消防處逾31年，處長楊恩健在事發後曾到北大嶼山醫院了解事件，並形容邱耀文克盡厥職、工作表現優秀，「對於痛失這位盡忠職守的同事，我感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分難過和痛心」，並代表消防處所有人員向邱的家屬致以最深切慰問。楊何蓓茵及鄧炳強亦對邱耀文離世表示難過，並慰問其家屬。消防處福利組將協助邱耀文的家人處理後事，並提供所需協助。

消防處處長楊恩健（前排灰色西裝者）事後到醫院了解。（王譯揚攝）