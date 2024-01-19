消防員邱耀文處理車禍期間猝逝 消防處fb頭像轉黑白 多部門悼念
撰文：凌逸德
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49歲消防員邱耀文今早（19日）在大嶼山迪士尼樂園度假區神奇道，處理一宗交通意外期間，突然暈倒，送院搶救後惜告不治。消防處今晚將官方facebook頭像轉為黑白色，並發帖表示深切哀悼邱耀文。大批網民在帖文下留言帖念，有人形容邱耀文「大半世都為消防服務」，感謝他的付出及貢獻，祝願他安息。另外，公務員事務局局長何蓓茵、保安局局長鄧炳強及消防處處長楊恩健，均對邱耀文離世表示哀悼。
邱耀文服務消防處逾31年，處長楊恩健今午曾到北大嶼山醫院了解事件，並形容邱耀文克盡厥職、工作表現優秀，「對於痛失這位盡忠職守的同事，我感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分難過和痛心」，並代表消防處所有人員向邱的家屬致以最深切慰問。楊何蓓茵及鄧炳強亦對邱耀文離世表示難過，並慰問其家屬。消防處福利組將協助邱耀文的家人處理後事，並提供所需協助。
離世消防員邱耀文隸屬竹篙灣消防局，今早在竹篙灣處理一宗交通意外期間，突然在現場暈倒，在場一同處理該宗交通意外的同僚即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救。邱耀文於下午12時06分送院，其後於下午3時08分證實不治，終年49歲。涉事交通意外發生於上午11時44分，一輛旅遊巴與一輛私家車相撞，私家車女司機一度昏迷，送瑪嘉烈醫院搶救，其後回復清醒。