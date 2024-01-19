消防員邱耀文處理車禍期間猝逝　消防處fb頭像轉黑白　多部門悼念

49歲消防員邱耀文今早（19日）在大嶼山迪士尼樂園度假區神奇道，處理一宗交通意外期間，突然暈倒，送院搶救後惜告不治。消防處今晚將官方facebook頭像轉為黑白色，並發帖表示深切哀悼邱耀文。大批網民在帖文下留言帖念，有人形容邱耀文「大半世都為消防服務」，感謝他的付出及貢獻，祝願他安息。另外，公務員事務局局長何蓓茵、​保安局局長鄧炳強及​消防處處長楊恩健，均對邱耀文離世表示哀悼。



消防員邱耀文今早迪士尼樂園度假區神奇道處理一宗交通意外期間突然暈倒，送院搶救後不治。消防處將facebook頭像轉為黑白色，不少網民留言悼念離世的邱耀文。（消防處facebook截圖）

消防員邱耀文今早迪士尼樂園度假區神奇道處理一宗交通意外期間突然暈倒，送院搶救後不治。消防處將facebook頭像轉為黑白色並發帖交代事件，不少網民留言悼念離世的邱耀文。（消防處facebook截圖）

邱耀文服務消防處逾31年，處長楊恩健今午曾到北大嶼山醫院了解事件，並形容邱耀文克盡厥職、工作表現優秀，「對於痛失這位盡忠職守的同事，我感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分難過和痛心」，並代表消防處所有人員向邱的家屬致以最深切慰問。楊何蓓茵及鄧炳強亦對邱耀文離世表示難過，並慰問其家屬。消防處福利組將協助邱耀文的家人處理後事，並提供所需協助。

消防員邱耀文今早迪士尼樂園度假區神奇道處理一宗交通意外期間突然暈倒，送院搶救後不治，消防處處長楊恩健（前排灰色西裝者）到醫院了解。（王譯揚攝）

離世消防員邱耀文隸屬竹篙灣消防局，今早在竹篙灣處理一宗交通意外期間，突然在現場暈倒，在場一同處理該宗交通意外的同僚即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救。邱耀文於下午12時06分送院，其後於下午3時08分證實不治，終年49歲。涉事交通意外發生於上午11時44分，一輛旅遊巴與一輛私家車相撞，私家車女司機一度昏迷，送瑪嘉烈醫院搶救，其後回復清醒。