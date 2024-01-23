01直擊｜寒警下冰封大帽山起霧如仙境　登山客山腰見冰：心滿意足

大帽山素來是晨運及郊遊熱點，但今日（23日）寒冷天氣警告生效下遊人明顯減少，《香港01》記者凌晨及清晨兩度登山，發現凌晨時分山上無遊人，黑夜濃霧下如入仙境。至清晨時分，有巿民如常登山，一睹樹木結冰的美景，並舉機拍照留念，大感心滿意足。



大帽山上只有幾名記者，未見行山人士。(李家傑攝)

戴上冷帽、圍上頸巾的黃太表示，今早清晨6時20分由扶輪公園起步上山。她說：「第一段時間落幾密雨，又有風，都幾凍。」惟她有備而來，穿夠衣服，不感到辛苦，「上嚟時隻手都暖」。她表示並非專程到來看結冰，「平時都會嚟，一星期上嚟一兩次，（今次）撞彩囉，希望睇到」。最後她沒有行到山頂，在山腰位置見到樹木結冰，稱讚說：「已經OK，心滿意足喇！」她笑言，不是第一次睇，擔心落雨和大風，路面濕滑比較危險，故放棄上山頂。

黃太用手機拍攝結冰的美景。（翁鈺輝攝）

另一位登山巿民趙先生，是退休人士，他表示日日行大帽山，「（今日）唔係特登嘅，日日行，順便睇埋霜。零下5度都嚟過啦！四五年前。」他表示今日天氣寒冷，已經額外添衣「着多件衫，今日3件呀！」

穿3件衫的趙先生，表示已經比平日多穿了。（李家傑攝）

巿民周先生同樣是習慣每日上大帽山晨運，今日他清晨5點半左右上山，說：「朝朝早行開，（今日）着多咗件底衫。唔係太凍啫，可能我習慣咗呢度天氣，可能無咩風，上面無咩風，平時大風仲凍過依家。」他指山頂雷達站的芒草結冰了：「上面特別靚，好少見、好耐冇見。」又指地面不濕滑，「跑落嚟都唔跣」。

周先生指體感不覺太凍。（馬耀文攝）

大帽山的路牌也結冰。（翁鈺輝攝）

大帽山山頂的植物掛上薄冰，煞是好看。（李家傑攝）

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



天文台1月23日00:00發出的九天天氣預報。（天文台圖片）

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記者摸黑登山，難得見到植物披上薄冰，煞是好看。(李家傑攝)