天文台預報周二市區6度　無家者：呢幾日難捱　但不會去避寒中心

寒流襲港，天文台預測周二（23日）市區跌至攝氏6度嚴寒水平，本港有約1,400名露宿者，社區組織協會指7成半無家者拒住避寒中心。他們如何捱過？



露宿超過10年的興哥屈居於市區走火通道的一隅，「呢幾日都好難捱」，但寒夜下仍決定留在這個相對「溫暖的家」。他住過不同區域，只要有水有電就是家。他說避寒中心欠缺保障，失竊問題時有發生，曾是癮君子的他「怕隔籬左右吸毒」，極為需時也只敢短留一兩句鐘。



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住過觀塘及九龍塘 只要有水有電就是家

位於市區走火通道的一隅，成為了露宿超過10年的興哥的中轉站，外面寒冷，這裡尚算是一個相對「溫暖的家」。他向記者說，曾經輾轉露宿過觀塘、牛頭角、窩打老道、九龍塘等地，只要有水有電，就可暫且寄身一段時間。

惟他續指，都會擔心被人趕走，因此往往會選擇每停留一段時間，就會搬到下一個地點，「唔好話（等）佢揭穿，我自己都要走。」

周一（22日）晚上，市區氣溫由14度逐漸降至10度。面對突如其來的嚴寒，民政總署的避寒中心，卻非他的選擇，興哥堅持留在「溫暖的家」。「呢幾日都好難捱，（但）去教會仲好，只係不能留宿。」他平日都會到教會，「郁動下，幫手派飯」，待到晚上才回來。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



天文台1月22日晚止9時50分更新九天天氣預報。（天文台圖片）

對避寒中心有「四怕」 只敢短留一兩句鐘

「怕隔籬左右吸毒」、「限時限刻」、「無熱水」，這是興哥眼中的避寒中心。曾經染上毒癮的他稱，因不想重回舊路，所以就算要去，也只會在寒雨時待一兩句鐘，因怕僅有的家當被偷去，「見過人瞓醒咗，連個喼都無埋。」

興哥又不忘補充指，身邊的街友，若有困難，往往都寧願到救世軍宿舍，「唔係凍先開，有困難就可以，又有熱水供應。」

社區組織協會：7成半無家者拒住避寒中心

長期跟進露宿者的社區組織協會幹事吳衞東表示，目前露營者的年齡中位數為55歲，當中老弱者較多。

面對寒流襲來，社協正準備周二晚於深水埗、大角嘴一帶派發保暖物資與衣物，甚至羊腩煲。吳衞東說，過去一個月已陸續收到求助，包括索取睡袋、衣服等。社協亦有向露宿者宣傳避寒中心開放，但仍然有近7成半人拒絕入住。

吳衞東隨即向記者歸納指，露宿者普遍拒絕入住避寒中心的原因，包括需要看管原本露宿位置的家當，擔心大型物品容易失竊，故需守好財物。

另一邊廂，由於中心沒有儲物櫃，社協曾收到反映指，銀包、身份證、電話等個人財物被盜；但由於中心需要保障私隱，沒有安裝閉路電視，致使就算露宿者報警求助，亦難以找回失物。

周一晚上9時50分，本港多個地區維持在10度以下，大帽山更跌穿0度達零下0.4度。(天文台圖片）

凌晨4時半才知是否續開放 早上8時要清場

而其餘兩項，則更為日常。吳衞東指，避寒中心沒有沖涼設施，對露宿者而言，「設施未必會好咗」；加上避寒中心要待每日凌晨4時半，才決定是否開放，令無家者即使當晚入住，又要馬上為中心清場而擔心。

吳衞東補充指，中心清場的時間是朝早8點鐘，變相無家者被「趕離」時，其實仍要捱凍；故他形容情況並不理想。惟他續指，政府並非沒有德政，因為2021年時，曾經有開設為期30天的避暑中心，令無家者能夠有心理準備需要搬離。

訪問期間身處的櫻桃街行人隧道，曾經被政府以「美化」為由，趕走露宿者。吳衞東稱，當時收到不少求助，他認為封街只是「斬腳趾避沙蟲」，無助解決露宿問題；而「友家宿位」在10年間，宿位只增加一成，無家者數量卻已增一倍，供不應求下，政府應該提供更多宿位，並延長居住期限，以幫助一群街友。