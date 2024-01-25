良景農莊｜地政總署促停佔用政府土地否則圍封　渠務署稱正跟進

《香港01》日前報道，有市民於屯門良景邨良俊樓附近往菠蘿山的山路佔用官地「開墾」成為菜園、晾衫場及垃圾場。地政總署本月25日回應查詢時稱，屯門地政處早前已接獲有關投訴，派員視察後發現有政府土地被佔用，遂根據《土地（雜項條文）條例》在現場張貼通知，飭令佔用人於限期前停止佔用政府土地，否則處方將採取進一步執管行動，包括圍封有關土地並豎立政府土地告示牌。渠務署今日（27日）亦證實，現場有構築物是署方經處理污水排放隧道的維修入口，署方接獲查詢後已派員視察及作跟進。



▼ 早前報道內容 ▼



屯門良景邨鄰近菠蘿山附近的山溪，佈滿雜物有人霸佔官地非法開墾種菜情況日漸嚴重。（王譯揚攝）

《香港01》記者本周一（22日）曾佯裝街坊到場，並向現場的「菜農」了解，對方稱該處多年前已有很多人參與種植，目前則約有10人，自己只是「貪得意玩下」種菜供自己食用，又承認政府會不定時派人封地，如上周六才派人封地，「可能遲早會輪到呢度，封就由得佢封啦，始終啲地係人哋嘅。」

記者現場所見，雖然該地設有告示牌列明該處為政府土地，但仍有不少人在現場擺放雜物，又利用木板、床頭板、木櫃等疑似劃分「領地」種菜；渠務署亦在明渠附近有張貼請勿進佔及擺放私人物品的告示，但現場的鐵絲網仍掛滿衣服，地上亦佈滿垃圾及一些盆栽。

+ 2

+ 4