億元毒品案｜疑犯眼瘀死因未明　遺屬欲知事發過程　盼警交代事件

57歲本地賽車手黃桂華，被指與1億元可卡因販毒案有關，上周三（1月31日）下午在元朗高埔村遭警方截查，曾掙扎及駕車逃走，最終被制服及拘捕，約20分鐘後被警員發現昏迷，留醫一日後不治，警指其有心臟病紀錄。黃桂華妻女昨日（3日）接受《香港01》訪問，黃太是在接獲醫院通知，才知悉丈夫入院搶救，曾出現腦缺氧及心跳停頓，命懸一線，而她探望丈夫時發現其眼部瘀青，惟警方不曾向家屬交代拘捕過程或傷勢成因。她指丈夫確曾做「通波仔」手術，情況穩定，故前年仍有賽車，賽前的驗身報告反映他適合參賽，「如果心臟唔得，你根本唔可以玩賽車㗎」。她急盼了解事件來龍去脈及丈夫死因，現已委託律師跟進，希望警方可交代事件。



消息指，死者將進行解剖以確認死因。而涉及羈押或拘捕期間疑犯死亡的事件，一般都會進行死因研訊，屆時案件相關資料都會在庭上公開。警方回覆查詢時表示，案件現交由新界北總區重案組跟進調查。警方會盡快安排進行驗屍，以確定該名男子死因。完成調查後，警方會向死因裁判法庭提交調查報告，由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。而記者查詢有關拘捕過程、疑犯傷勢、有否聯絡家屬及涉案人員會否接受內部調查等，警方則未有回應。



本地賽車手黃桂華被指與一宗1億元可卡因販毒案有關，被警方制服及拘捕後陷入昏迷，留醫一日後不治。黃妻（左）與女兒接受《香港01》訪問，黃妻說在醫院丈夫時，發現其眼及臉有瘀傷。（梁偉權攝）

黃太憶述，她在事發當日（1月31日）接獲屯門醫院通知，指其丈夫情況危殆，着她立即前往醫院。她趕抵醫院後，由兩名軍裝警員核對身份證資料，但他們解釋只負責看守，不知道其他情況。黃太其後向屯門醫院的醫生查詢，才知丈夫較早時先被送到博愛醫院搶救，之後才被轉送屯門醫院留醫，其間丈夫曾腦缺氧40分鐘，一度甦醒，惟之後心跳曾停頓6分鐘，經搶救後才恢復。

本地賽車手黃桂華被指與一宗1億元可卡因販毒案有關，被警方制服及拘捕後陷入昏迷，留醫一日後不治。黃妻（左）與女兒接受《香港01》訪問，展示屯門醫院醫生對黃桂華病情的診斷。（梁偉權攝）

黃桂華的女兒補充，母親是在晚上8時02分接獲屯門醫院電話通知，指父親情況危殆，「之前發生過咩事，我哋係完全唔知」，「最大問號係，爸爸被制服嘅過程究竟係發生啲咩事？」對於父親出事，警方未即時聯絡家屬，她傷心稱：「疑犯都有人權」。

據黃太提供屯門醫院深切治療部醫生簽署的信件，內容顯示黃桂華在救護車上心跳停止，同日腦部電腦掃抽結果顯示其腦部缺氧，他陷入休克，需使用高劑量強心藥，並出現多重器官衰竭。黃女指出，即使父親已使用高劑量強心藥，維生指數包括血壓及血氧濃度仍不斷下降，結果在事發翌日，即2月1日早上11時48分不治。

本地賽車手黃桂華被指與一宗1億元可卡因販毒案有關，被警方制服及拘捕後陷入昏迷，留醫一日後不治。屯門醫院醫生簽署的信件顯示，黃桂華在救護車上心跳停止，同日腦部電腦掃抽結果顯示其腦部缺氧，他陷入休克，需使用高劑量強心藥，並出現多重器官衰竭。（受訪者提供）

黃太到病房見過丈夫數次，發現他「左邊嘅面，個眼蓋嗰度係腫晒，同埋眼下面係腫晒、黑晒」，並拍下照片；其身體上有沙石，惟因穿衣蓋被，未能看見是否有傷勢，至於外露的手腳則不見有傷痕。

本地賽車手黃桂華被指與一宗1億元可卡因販毒案有關，被警方制服及拘捕後陷入昏迷，留醫一日後不治。黃妻（左）與女兒接受《香港01》訪問，黃妻說在醫院丈夫時，發現其眼及臉有瘀傷。（受訪者提供）

至於丈夫被指有心臟病患紀錄，黃太證實他大約於2017年接受過「通波仔」手術，有定期覆診，服用控制血壓、血脂及膽固醇的藥物，醫生認為其心臟情況穩定，除此之外沒有其他長期病患，他近期亦沒有表示心臟不適；而警方稱在黃的座駕上檢獲紓緩心絞病的噴霧，黃太稱該藥物只係放着備用，丈夫「從來都無用過」。丈夫過往不時參加賽車，最近一次是2022年，而他每次賽車前都通過身體檢查，「如果心臟唔得，你根本唔可以玩賽車㗎」，驗身亦顯示他沒有吸食毒品。

本地賽車手黃桂華被指與一宗1億元可卡因販毒案有關，被警方制服及拘捕後陷入昏迷，留醫一日後不治。黃妻（左）與女兒接受《香港01》訪問，表示希望警方可交代清楚事件來龍去脈。（梁偉權攝）

憶起丈夫留醫情況，黃太語帶哽咽稱﹕「醒都無醒過，咁樣就走咗」。黃太形容丈夫目前死因不明不白，家屬應有知情權，但警方不曾向她們作出任何交代，她們只能透過傳媒報道了解情況。

黃女則泣訴，父親有如她最好的一個朋友，是世上其中一個最了解她的人，「我諗我就算投胎100萬次，我都搵唔到一個好似佢咁樣嘅爸爸」，「但我完全唔知道佢點樣死呀！」

本地賽車手黃桂華被指與一宗1億元可卡因販毒案有關，被警方制服及拘捕後陷入昏迷，留醫一日後不治。黃妻（左）與女兒接受《香港01》訪問，其間女兒不禁痛哭。（梁偉權攝）

她們對事件充滿疑問及不解，包括為何黃桂華出事良久，家人都沒有接獲警方通知；其被制服和拘捕的經過，眼部傷勢何時造成及成因，以及他被發現昏迷前20分鐘的情況；涉案警員是否應要接受調查。故此，她們希望警方盡早交代事件。

據了解，現階段死者死因仍有待調查，由於仍在調查階段，故警方不便透露案情細節。死者將會接受解剖以確認死因，家屬會得到清晰的解剖報告書，並交由死因裁判官以確定會否展開死因研訊。一般而言，疑犯於拘捕期間或羈押期間死亡，都會進行死因研訊，屆時在庭上會公開與案相關資料。

▼元朗高埔村案發現場及醫院情況▼



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警方日前於記者會上交代販毒案及拘捕疑犯經過，提及57歲男疑犯於警員搜車時，曾激烈掙扎及企圖駕車逃離現場，與警員在車上糾纏，及後被警員制服及鎖上手銬拘捕，約20分鐘後被發現昏迷，人員為其急救及召增援。當時警方稱無資料顯示疑犯在掙扎前有傷勢；又指疑犯過往有心臟病紀錄，警員亦在其座駕檢獲紓解心絞痛的噴霧。惟警方拒絕透露制服疑犯的詳細經過，只稱暫時沒見到警員有使用武器，只有在制服疑犯後使用手銬，令他不可繼續糾纏。