美斯無上場｜操普通話球迷闖球隊下榻酒店　被多名西裝漢撳地制服

昨日（4日）在香港大球場上演的「TATLER XFEST：香港隊VS國際邁阿密CF表演賽」，因「阿根廷球王」美斯（Lionel Messi）疑因傷「齋坐」未有落場；班主碧咸亦成眾矢之的。多名球迷昨晚到球隊下榻的富麗敦海洋公園酒店大堂守候，期間，一名操普通話的男球迷，疑因激動企圖衝入不准進入的範圍，被多名男子撳地制服，其中多人身穿西裝、一人身穿黑衣。

酒店回應指，事緣有兩名人士於酒店大堂內發生糾纏，酒店職員立即介入，並分隔衝突雙方。



多名酒店職員將企圖衝入酒店男子制服。(圖片由@_samlau_授權《香港01》使用片段截圖)

從藝人劉倬昕（IG: @_samlau_）提供的一條僅約30秒的短片顯示，當時一名操普通話的男子，被多名男子撳在地上，他們多人身穿西裝，其中一人身穿黑色上衣。片段中，聽到有人說「撳住佢，撳住佢」，期間被撳在地面的男子稍有反抗，但終被制服。酒店職員用普通話向他說「你冷靜一點」，該男子曾回覆數句說話，但現場人士聽不懂，只能問「你說什麼?」，之後職員又說「你不能衝，你衝什麼?」被制服男子再說了一兩句，職員則再指「你先冷靜一下」，片段就完結。

酒店方面回應指，就2024年2 月4日晚上，有兩名人士於酒店大堂內發生糾纏，酒店職員立即介入，並分隔衝突雙方。事件隨著警方協助調查，現已告一段落。有關事件之調查，一切以警方公布訊息為準。

《香港01》向警方查詢事件。警方回覆指，於4日晚上10時45分接獲酒店職員報案，指一名男子企圖在未經許可的情況下，進入香港仔海洋徑3號一間酒店範圍。警方暫將案件列作「糾紛」跟進，未有人被捕。