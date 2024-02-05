美斯無上場｜主辦方Tatler出版奢華雜誌　賽前球星見面會索價15萬

萬眾期待的「香港隊對國際邁亞密」以阿根廷球王美斯（Lionel Messi）作招徠，吸引數萬球迷購票捧場，最貴高達4,880港元。但美斯最終未在昨日的賽事上陣，球迷紛紛喊「回水」，政府也表明根據協議條款要求主辦單位負責，包括可能減贊助款項。今次表演賽由主辦方Tatler與國際邁亞密洽談，並且拉攏足總合辦。



Tatler主要經營奢華生活雜誌、網站和電子商務等，也為不少國際名牌舉行宴會及活動，但似乎較少涉足體育項目。該公司標榜奢華品味，在國際邁亞密作賽前一天，Tatler曾於周六（3日）舉行一場見面會，參加者支付15萬元，可與國際邁亞密的球星會面、問候及合照，價碼也符合該公司標榜的極盡奢華。



+ 1

另辦球星簽名會 參加者每人支付12萬元

高達15萬元的VIP套餐，除包括VIP商品、1張比賽日的VIP門票，還可以在30分鐘的見會活動中，與國際邁亞密的球星會面、問候及合照。此外，Tatler也為球星舉行了簽名會，參加者每人12萬元。

根據該公司Instagram，主辦方為今次活動推出一系列限定商品，邀得邱淑貞女兒沈月身穿示範，產品僅限Tatler XFEST 「香港隊對國際邁阿密」比賽或公開操練之持票人購買。

公司源自瑞士報業 歷史可追溯至1762年

根據公司簡介及網站資料，Tatler在瑞士的新聞和印刷行業有悠久的歷史，目前為世界級的跨國傳媒集團。公司最早源自1762年在瑞士創立的報紙Feuille d’Avis de Lausanne，至1907年由報紙經理及印刷廠主等人聯合創立了公司。1982年，公司由瑞士的傳媒集團Edipresse Media Group的Lamunière家族接管全部媒體財產，並將集團更名為Tatler Asia。

+ 2

2005年進駐亞洲市場 發行多本奢華雜誌

Tatler Asia於2005年進駐亞洲市場，Tatler Asia將總部設在香港，旗下已有員工超過300人，目前營運多元化業務，包括在亞洲發行9本以奢華生活方式為主題的《Tatler 尚流》雜誌，另有一系列高端生活雜誌：《Revolution》、《Appetite》、《Cotai Style》等，集團同時經營網站和電子商務等業務。

Tatler聲明全文。

否認賽前獲知美斯不上陣 稱與球迷同失望

對於美斯及蘇亞雷斯未有作賽，Tatler昨晚發聲明表示極度失望，稱和所有觀看比賽的球迷一樣，一直熱切期待美斯和蘇亞雷斯的參與。儘管有報道指主辦方在開賽前已知悉情況，但Tatler稱賽前沒有得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的消息。隊醫認定美斯和蘇亞雷斯不適合參加比賽，讓包括Tatler在內的所有人都感到失望。

政府共撥出1600萬元 或扣減贊助款項

文化體育及旅遊局昨日在賽事完結後約1.5小時、即晚上7時半透過「政府回應傳媒查詢」方式，以「政府發言人」作出回應，指這次活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，以及1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金資助。

文化體育及旅遊局和大型體育活動事務委員會會根據協議條款要求主辦單位負責，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。