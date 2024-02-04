美斯無上場｜政府晚上再發聲明　指美斯未應要求在場內向球迷解釋

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密CF，今午（4日）與港隊在香港大球場進行表演賽，但美斯未有上場，美斯未有上場。政府繼以「政府發言人」回應指，政府與球迷同樣對主辦單位的安排感到極度失望後，再在晚上近11時發聲明，提到美斯未能上陣表演賽，亦未應要求在場內親自向球迷說明原因，對此感到極度失望，又批評主辦單位Tatler Asia及國際邁阿密CF的處理手法，未能回應球迷的期望。



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政府：提供多項協調和協助，包括安排場地和人流管理等

國際邁亞密今午（4日）與港隊在香港大球場進行表演賽，球王美斯未有上陣，政府發言人晚上約7時半回應指，對安排感到極度失望，又指這次活動獲大型體育活動事務委員會約1,600萬元資助（1,500萬元配對撥款和100萬元場地補助金），該會將根據協議條款與主辦單位跟進，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項。

政府今晚近11時再發聲明，提到這次活動不止獲大型體育活動事務委員會資助，政府也提供多項協調和協助，包括安排場地和人流管理等，惟美斯未能上陣表演賽，亦未應要求在場內親自向球迷說明原因，批評Tatler Asia及國際邁阿密CF的處理手法，未能回應球迷的期望。

文化體育及旅遊局加入研究扣減資助

政府在聲明末也再次強調，文化體育及旅遊局和大型體育活動事務委員會會根據協議條款要求主辦單位負責，包括可能因應美斯未能出場而扣減贊助款項，7時半的回應中沒有提及文化體育及旅遊局會協助處理。