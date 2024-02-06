涉網售含「西布曲明」禁藥成份減肥沖劑　衞生署拘一名40歲女子

衞生署表示，兩款分別名為「HOTCHA Botanical Beverage Mix chocolate with Morosil」及「HOTCHA Botanical Beverage Mix Hazelnut Coffee with Morosil」的減肥產品，被揭發含有未標示受管制及已禁用藥物成分。衞生署在今日（6日）採取行動，拘捕一名40歲女子，她涉嫌「非法售賣及管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥」。



兩款分別名為「HOTCHA Botanical Beverage Mix chocolate with Morosil」及「HOTCHA Botanical Beverage Mix Hazelnut Coffee with Morosil」的減肥產品，經政府化驗所的檢驗結果顯示，證實該些產品含有未標示受管制及已禁用藥物「西布曲明」成分。（衛生署提供圖片）

根據市民投訴，衞生署透過一個網上平台獲得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該些產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥「西布曲明」。衞生署今日採取行動，一名售賣有關產品的40歲女子被拘捕。調查仍然繼續。

署方表示，「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於該藥會增加心血管疾病的風險，因此自2010年11月起，含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

衞生署重申，根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁2年。