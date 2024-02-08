反黑工｜O記夥入境處放蛇拘69人　有外賣員用修圖App製假身份證

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）聯同入境處展開代號「斬擊」暨「權能者」行動，打撃黑工及非法入境者，2月3日至6日在全港拘捕69人；當中42人涉外賣行業，包括23名非華裔外賣員。行動中，警方派出喬裝探員，成功查獲非法入境者匿藏的地點及聘請黑工的地方，又發現有人利用外賣平台的驗證漏洞，以修圖軟件將身份證資料改動製成「假證」，成功混水摸魚申請户口；亦有人將已通過身份認證的外賣員户口在網上兜售，試圖將户口賣給持「行街紙」的非華裔人士。



行動中，警方共拘捕69人，檢獲電話、保溫袋、文件及電動單車等。（陳浩然攝）

警方有組織罪案及三合會調查科警司張霆鋒表示，去年8月起非華裔的非法入境者人數有上升情況。2023年，共有1,331名非華裔非法入境者被捕，在單8月至12月已有1,073人被捕，佔全年8成，較前年增加9倍。

張續指，這些非法入境者主要是孟加拉、巴基斯坦及印度人，透過簽證合法進入廣東省境內，再利用水路偷渡到香港。張霆鋒稱，為針對偷渡情況，有組織罪案及三合會調查科（O記）派出喬裝探員滲入並收取情報，成功查獲非法入境者匿藏的地點及聘請黑工的地方；此外，探員亦發現有人利用平台監管漏洞，將一些已通過身份認證的外賣員户口，在網上及社交平台利用廣告兜售，試圖將户口賣給持「行街紙」的非華裔人士，鼓勵他們送外賣。

張霆鋒指，警方聯同入境處採取拘捕行動，2月3日至6日在全港各區拘捕53男16女（21歲至79歲），涉嫌「禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「協助及教唆禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「串謀詐騙」、「非法入境」、「聘用非法勞工」及「違反逗留條件及行使虛假文書」等罪名。張又表示，警方曾收到市民報案，指有外賣員在送外賣期間會非法使用電動可移動工具，在馬路及行人路上駕駛，甚至會發生交通意外。

警方稱有人會將一些已通過身份認證的外賣員户口，在網上及社交平台利用廣告兜售，試圖將户口賣給持「行街紙」的非華裔人士，鼓勵他們從事送外賣工作。（陳浩然攝）

有組織罪案及三合會調查科高級督察黎衍樂則指，警方發現有不少在港的非華裔人士，於外賣平台從事送外賣工作；看準外賣工作「門檻低」、「回報高」及「流動性強」等特點，方便逃避警方及入境處的截查。黎指，雖然外賣平台有採措施對外賣員身份進行認證，但仍存有漏洞之處，而只有持本地身份證的人士，方可申請成為平台外賣員，但持行街紙的非華裔人士就透過平台及社交平台，租用外賣員帳戶。黎續稱，有香港居民在不同的社交平台及網頁售賣及出租帳戶後，會將密碼帳戶轉交黑工接單送貨；而真正的户口持有人收到運費及平台獎金後，會與黑工分帳扣取數十元至千元的租金及1至2成收入後，黑工平均每個月可賺取近2萬元收入。

黎衍樂續稱，外賣平台公司仍有不足之處，以致外賣只户口成為非法勞工的生財工具。在申請户口方面，有人會利用修圖軟件偽造，將身份證上資料稍作改動，變成「假證」，再上載至平台從而成功申請户口；在登入程序上，平台系統亦欠雙重認證，户口持有人只需將帳戶密碼交給他人就可同時使用該户口、亦有平台容許帳戶多次轉換電話號碼，令黑工用其號碼便可登入便用；另外，雖然平台有人面識別機制，但只要用相片便可破解，而帳戶持有人可以在自己的手機進行認證後，他人亦可同時用另一部電話登入使機制形同虛設。

警方透過網上巡查及喬裝探員行動，在全港各區拘捕共拘42人，包括38男4女，其中18名為香港居民，另外23名為持行街紙的非華裔黑工，他們涉嫌「禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「協助及教唆禁止接受僱傭工作及開辦業務」、「串謀詐騙」，行動中共檢獲電動單車、保溫袋及電話等。警方亦到不同平台公司搜查，檢取大量文件作進一步調查。

入境事務處總入境事務主任李烱超亦指，早前已經拘捕一名洗碗公司持牌人（61歲）涉嫌聘請24名黑工工作，該名61歲持牌人已於周一（5日）被判監禁19個月。

入境事務處總入境事務主任李烱超（左)、警方有組織罪案及三合會調查科警司張霆鋒 (中)、警方有組織罪案及三合會調查科高級督察黎衍樂（右）交代案情。（陳浩然攝）

早前《香港01》亦接獲讀者報料，指於上周五（2日）已有警員在大角咀、深水埗拘捕懷疑黑工外賣員；更有任職員外賣員的讀者透露，上月駕電單車時與一名逆線駕駛電動單車的南亞漢相撞，對方竟棄手機逃去，及後發現其車尾放有外賣公司的速遞袋，懷疑對方正是黑工。警方則曾於本周一（5日）搜查多間外賣平台公司。

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警方（2月5日）到Deliveroo位於中環的公司搜查。（馬耀文攝）